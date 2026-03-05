La Junta lidera un encuentro entre centros educativos de FP, empresas y cerca de 600 alumnos de la Axarquía malagueña

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Málaga, Miguel Briones, ha liderado este jueves un encuentro entre centros educativos de FP, empresas y cerca de 600 alumnos de la Axarquía - JUNTA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Málaga, Miguel Briones, ha presidido este jueves un encuentro en Vélez-Málaga para promover la relación entre empresas, alumnado y centros públicos que imparten Formación Profesional en la Axarquía.

La jornada, denominada 'Conecta FP Axarquía', ha analizado los retos del nuevo sistema de FP Dual, ha generado futuras colaboraciones entre las diversas entidades participantes y ha propiciado el enriquecimiento del sector productivo con la incorporación de jóvenes cualificados profesionalmente.

Al encuentro han acudido el alcalde de Vélez, Jesús Lupiáñez; el presidente de la Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín; la secretaria general de la Delegación, Paloma Rodríguez; el teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia; la edil de Educación, Lourdes Piña; la de Empresa y Empleo, Ana Belén Zapata; el presidente de Formación de la Cámara de Comercio de Málaga, Julio Andrade, y la jefa del servicio de Formación Profesional, María Dolores Villa.

Un total de 40 empresas, 17 centros educativos (públicos y concertados) y 580 estudiantes han participado en esta jornada, en la que han tenido turno de palabra dinamizadores, representantes de centros educativos y de empresas colaboradoras, con el objetivo de explicar los proyectos, justificar su demanda e intercambiar ideas e informaciones.

Briones, ha afirmado que este encuentro ha constituido "una oportunidad excepcional destinada a consolidar la colaboración entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo, favoreciendo un modelo de aprendizaje aplicado y de alto valor formativo".

En este sentido, ha destacado que, gracias a esta jornada, se han puesto de manifiesto las necesidades del empresariado y se han expuesto sus valiosas experiencias, con vistas a que resulten útiles para la instrucción del alumnado de FP.

"Desde las instituciones educativas hacemos un llamamiento a las empresas para que trabajen junto a nosotros en la formación de un alumnado preparado, capaz de integrarse con éxito en el tejido productivo y responder a las necesidades reales del mercado laboral en nuestra provincia y comunidad autónoma", ha añadido Briones.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de enero, el alumnado de FP puede incorporarse a las empresas para adquirir no solo conocimientos prácticos, sino también teóricos y relacionados con la prevención de riesgos laborales, así como con la organización empresarial.

Por su parte, el alcalde, Jesús Lupiáñez, ha destacado durante la inauguración de la jornada 'Conecta FP Axarquía' la importancia de seguir reforzando la colaboración entre administraciones, centros educativos y tejido empresarial para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes del municipio.

En este sentido, ha subrayado que desde el Ayuntamiento se viene trabajando desde hace años, junto a la Junta, para impulsar iniciativas que faciliten la inserción laboral de los estudiantes de FP, poniendo en contacto a los centros educativos y a su profesorado de orientación laboral con empresas del territorio que ya acogen a alumnos en prácticas y con otras que pueden sumarse a este proceso.

La jornada ha estado dividida en dos partes: la primera, dedicada a las actividades y talleres orientadas al alumnado visitante. Y la segunda, dirigida a las empresas. Durante la presentación de buenas prácticas de organismos y entidades colaboradoras han participado representantes de Trops; Aerodynamics Academy; B Bou Hotels; el IES Reyes Católicos, y el IES Juan de la Cierva.

En cuanto a los centros educativos, han expuesto sus experiencias los institutos Almenara (Vélez-Málaga), Sierra Almijara (Nerja), Reyes Católicos (Vélez-Málaga), Juan de la Cierva (Vélez-Málaga), Jorge Guillén (Torrox), María Zambrano (Torre del Mar), Bezmiliana (Rincón de la Victoria), Miraya del Mar (Torre del Mar), Alta Axarquía (Periana) y Salvador Rueda (Vélez-Málaga), así como el colegio Cruz Roja Norman Bethune (Almayate).

Por su parte, han acudido como visitantes los institutos Alfaguar (Torrox), Ben al Jatib (Rincón de la Victoria), Joaquín Lobato (Vélez-Málaga), Trayamar (Algarrobo), Puerta de la Axarquía (Rincón de la Victoria) y el CDC San José (Vélez-Málaga).

Este encuentro es el segundo de una serie de jornadas similares que están teniendo lugar en las distintas comarcas de la provincia de Málaga. La primera jornada se celebró en Mijas con la participación de 42 empresas y 15 centros educativos. Y la siguiente será el 18 de marzo en Antequera.

FP EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Este curso, se pueden cursar en la provincia de Málaga 463 ciclos formativos de 25 familias profesionales en un total de 91 centros educativos. Asimismo, es posible obtener 142 titulaciones diferentes (101 básicos con 26 titulaciones; 163 medios de 40 titulaciones; 184 superiores de 66 titulaciones, y 15 cursos de especialización de 10 titulaciones). En los tres últimos años se han autorizado 80 ciclos en la provincia (122 desde 2019), entre ellos 31 nuevas titulaciones, a los que se suman 12 más para el presente curso 25/26.

La transformación completa al sistema de FP Dual ha generado un aumento del 257 por ciento de los convenios suscritos con empresas respecto a los existentes en 2019, pasando de 4.235 a 15.118, para facilitar la formación práctica del alumnado.

Por otro lado, las plazas en los últimos siete años han crecido en 4.733, un incremento del 30 por ciento, hasta alcanzar las 20.660 de nuevo ingreso. En este sentido, las enseñanzas de FP vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en toda la provincia.

En materia de inversión, la Consejería ha destinado desde 2019 más de 11 millones de euros en ampliaciones y adecuación de espacios para ciclos formativos. Solo en el presente curso se han invertido 391.000 euros en nuevas autorizaciones y adquisición de equipamientos.

Además, Málaga contará este curso con nueve aulas nuevas de tecnología aplicada a la FP (aulas Ateca), con una inversión de más de 4 millones en toda Andalucía. En total, la provincia contará con 35 aulas Ateca operativas este curso, con las herramientas más innovadoras para integrar digitalización, innovación y emprendimiento.

Por su parte, la comarca de la Axarquía cuenta con 13 centros educativos que ofrecen Formación Profesional asociada a las familias de Actividades Físicas y Deportivas, Administración y Gestión, Agraria, Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, así como Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En conjunto, disponen de 2.053 plazas escolares.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado en los últimos tres años en esta comarca una inversión de 309.166,95 euros destinada a conectividad y a la adquisición e instalación de equipamientos para ciclos formativos y cursos de especialización en centros de esta comarca.