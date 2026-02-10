La Junta mejora la accesibilidad del CEIP Emilia Olivares de Alhaurín El Grande (Málaga) con una nueva rampa

Junta mejora accesibilidad del CEIP Emilia Olivares de Alhaurín El Grande con una nueva rampa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha completo la mejora de la accesibilidad del CEIP Emilia Olivares de Alhaurín El Grande (Málaga) con la construcción de una nueva rampa.

El delegado territorial, Miguel Briones, acompañado de la jefa del Servicio de Planificación, Eva Sánchez, ha visitado este martes el centro junto a su directora, Eva María Durán, para inaugurar la nueva actuación, que ha supuesto una inversión de 53.469 euros.

Junto a la realizada en el CEIP Emilia Olivares, desde el pasado verano se están acometiendo otras 26 actuaciones vinculadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, por un valor de 2,2 millones de euros, según han precisado desde el Gobierno andaluz a través de una nota.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la instalación de ascensores en siete centros de la provincia, con inversiones superiores a los 100.000 euros. Los destinatarios son los CEIP Giner de los Ríos y Los Morales (Málaga) y Nuestra Señora del Rosario (Benaoján), y los IES Jesús Marín y Pablo Picasso (Málaga), Bezmiliana (Rincón de la Victoria), y Los Manantiales (Torremolinos).

Así, han indicado que la inversión realizada por la Consejería desde 2019 supera los 13,7 millones repartidos en un total de 143 actuaciones en toda la provincia, de las que 102 se encuentran ya concluidas.

Según el delegado territorial de Desarrollo Educativo, "estas actuaciones constituyen una clara muestra de la apuesta del Gobierno andaluz por la educación inclusiva". "El objetivo es asegurar que los centros educativos de la provincia permiten el acceso y el desarrollo de todo el alumnado en un entorno seguro y libre de barreras capaz de facilitar su autonomía", ha dicho.

"Se trata de actuaciones que tendrán continuidad, ya que la intención de la Consejería es la de atender a las necesidades que puedan presentar en este sentido los centros de Málaga", ha manifestado Briones.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha acometido cuatro actuaciones en el CEIP Emilia Olivares por valor de 448.441 euros, entre la que destaca la inclusión del centro en el primer plan de bioclimatización con instalación de energía fotovoltaica. A estas inversiones se suman los más de 12.000 euros aportados durante el presente curso en el plan de confort térmico y los más de 3.700 del Plan Mejora tu Centro destinados a la adquisición de inventariables.