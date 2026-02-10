La Junta mejora los centros educativos de Churriana de la Vega (Granada) con inversiones que suman los 850.000 euros

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, en un centro de Churriana de la Vega (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha dado a conocer el balance de inversiones realizadas por la Junta de Andalucía en materia educativa en el municipio de Churriana de la Vega, que ascienden a casi 850.000 euros en los últimos años.

En un acto celebrado en el Ayuntamiento de la localidad, con la presencia del alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez Morente, así como representantes de la comunidad educativa local, la delegada ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en una estrategia global que suma 72,9 millones de euros invertidos en infraestructuras y equipamientos educativos en el Área Metropolitana de Granada.

La actuaciones llevadas a cabo en Churriana de la Vega han sido proyectos muy diversos "que responden a necesidades reales y urgentes de la comunidad educativa, con un impacto directo en el día a día del alumnado y del profesorado", ha señalado Martín Gómez.

DIGITALIZACIÓN DE LAS AULAS

Uno de los ejes principales de la inversión ha sido la creación de Aulas Digitales, con una dotación superior a 330.000 euros para centros como la EI Arco Iris, CEIP Escultor César Molina Megías, IES Federico García Lorca, SEP La Vega, CEPR San Roque y CEPR Virgen de la Cabeza.

Estas actuaciones han permitido equipar las aulas con tecnología de última generación para una enseñanza más moderna y conectada. La Junta también ha destinado una importante partida, en concreto 142.000 euros, para gastos de funcionamiento, con el fin de garantizar la calidad operativa de los centros educativos.

En colaboración con la Diputación de Granada, se han invertido casi 100.000 euros en la renovación de cubiertas de la Escuela Infantil Arco Iris, una actuación clave para la seguridad y el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Asimismo, cerca de 95.000 euros se han destinado a proyectos de confort térmico en cinco centros, mejorando las condiciones ambientales para el aprendizaje y favoreciendo la eficiencia energética.

Las actuaciones también han incluido proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de infraestructuras, avanzando hacia espacios educativos más accesibles, seguros e inclusivos.

A través de los fondos de inversión y el programa 'Mejora tu Centro', se están modernizando instalaciones clave, especialmente en el IES Federico García Lorca, con una planificación estratégica a dos años.

La delegada territorial ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, de los equipos directivos, del profesorado y de las familias, destacando que "su implicación es fundamental para que estas inversiones se traduzcan en mejoras reales y sostenibles".

Por su parte, el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, ha señalado que "estas actuaciones nos han permitido modernizar los centros y refuerzan el compromiso conjunto por ofrecer una educación accesible y de mayor calidad".