Junta niega vulneración protección de datos y asegura que alumnado y profesorado han estado protegidos "en todo momento"

Imagen de archivo de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha negado "rotundamente" la vulneración durante cinco años de la protección de datos de 700.000 alumnos menores y del profesorado por un convenio que firmó la Junta de Andalucía con Google para disponer de su plataforma educativa, al tiempo que ha asegurado que tanto alumnos como profesores han estado protegidos "en todo momento".

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, la consejera ha indicado que ha "de ninguna manera" y "en ningún caso" ha ocurrido una vulneración de los datos. En contexto, ha afirmado que el Consejo de Transparencia "hace un año y pico" requirió a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional información sobre el convenio que habían firmado con Google para "facilitar a nuestros centros educativos una plataforma durante la pandemia de la Covid-19".

Al hilo, Castillo ha reconocido que el Consejo de Transparencia entendió a finales del 2024 que no le habían dado la "información suficiente sobre las garantías que existían", motivo por el que la Consejería trabajó tanto con Google como con el Consejo de Transparencia "para demostrar que efectivamente sí que teníamos esa garantía".

Posteriormente, ha desvelado que hace un par de semanas, el propio Consejo de Transparencia "nos ha confirmado que efectivamente cumplimos todos los requisitos del Reglamento de Protección de Datos". Por lo tanto, ha afirmado que los datos del alumnado "han estado protegidos en todo momento. Creo que eso es lo importante".

En concreto, la consejera ha matizado que más que un problema de vulneración de datos, se trataba de un inconveniente para acceder a la información. Asimismo, ha afirmado que el Consejo de Transparencia solicitó que informaran a las familias, una medida que ha asegurado que han efectuado.

"Nos pidió también que formáramos al profesorado y también hemos hecho actividades de formación del profesorado en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la protección de datos", ha agregado.

Por otra parte, sobre las protestas que han anunciado los sindicatos en contra del decreto ZTS (Zonas de Transformación Social), ha opinado que, aunque respeta "siempre muchísimo" la opinión de las organizaciones sindicales, cree que en este caso "no se ajusta a la realidad a lo que manifiestan".

"Nosotros lo que pretendemos con el decreto ZTS es que los centros que estén en zona de transformación social, en los centros rurales, los centros de instituciones penitenciales y especialmente centros que tienen alta movilidad del profesorado, más de un 70 por ciento tengan más recursos que los demás centros para atender esas necesidades. De hecho, hemos pasado un modelo de educación competente", ha apuntado.