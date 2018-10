La Junta oferta 1.000 plazas escolares de infantil de tres años en San Fernando

Actualizado 13/02/2018 18:52:15 CET

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Educación de la Junta en Cádiz ofertará las mismas plazas para el curso de Infantil de tres años con las que se está funcionado durante el presente curso en San Fernando, unos 1.000 puestos, para un alumnado que se estima en unos 848 escolares.

Según informa la Junta en una nota, esta cifra se mantiene pese a la bajada demográfica del año 2015 en San Fernando, fecha de nacimiento de los alumnos que entran en el sistema educativo para el próximo curso, pasando de 875 a 848, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, y por la experiencia acumulada por los técnicos de planificación escolar, para el próximo curso habrá un excedente aproximado de 150 plazas para infantil de tres años, por lo que la escolarización está asegurada.

No obstante, esta será la oferta de salida, ajustándose posteriormente a la demanda una vez que se cierre el proceso. Esto quiere decir que hasta que no se registren las solicitudes, el mapa escolar de San Fernando no quedará fijado.

Cabe aclarar que, aunque la previsión es ofertar una única unidad en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Arquitecto Leoz', el CEIP 'Raimundo Rivero', el CEIP 'Juan Sebastián Elcano' y el CEIP 'Juan Díaz de Solís'.

Asimismo, hay cuatro centros que salen con una unidad más con respecto al presente curso. Estos centros son el CEIP 'La Ardila', el CEIP 'Erytheia', el CEIP 'Los Esteros' y el CEIP 'Vicente Tofiño'. Por tanto, y como se ha dicho anteriormente, las plazas escolares que se ofrecen para el próximo curso para infantil de tres años son las mismas que están en funcionamiento durante el presente.

Además, estos movimientos de unidades se han realizado entre centros que pertenecen a una misma zona de escolarización, por lo que tampoco se ha llevado a cabo un detrimento por áreas. Así pues, y por destacar un ejemplo, el CEIP 'Juan Díaz de Solís' y el CEIP 'Vicente Tofiño' son centros educativos anexos.

La delegación territorial de Educación ha programado un encuentro para el próximo jueves con la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de San Fernando, y en el que estarán presente los técnicos de Planificación, con el fin de exponer los criterios seguidos para la configuración de este mapa escolar.

Con todo, desde la delegación se desea lanzar un mensaje de tranquilidad porque la Consejería oferta puestos suficientes para que la práctica totalidad de las familias obtengan algunos de los centros solicitados como preferentes.