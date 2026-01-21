La Junta organiza una formación en estrategias para afrontar el duelo en Huelva

Cartel de la formación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva ha organizado para este miércoles una sesión virtual de asesoramiento a los profesionales del ámbito educativo y a las familias interesadas en conocer estrategias de afrontamiento de situaciones de duelo.

Según ha indicado la Junta, con esta acción, la Delegación quiere expresar su solidaridad y apoyo a todas las víctimas y familiares del terrible accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo, que "ha sacudido fuertemente a la provincia".

"Con la intención de aportar nuestro pequeño grano de arena para mitigar la angustia que estos tristes acontecimientos están causando y gracias a la iniciativa desarrollada por el Equipo de Orientación Educativa de Punta Umbría, perteneciente al #ETPOEP_Huelva, se pretende llevar a cabo durante la tarde de este jueves, a las 18,30 horas, una sesión virtual de asesoramiento a los profesionales del ámbito educativo y a las familias interesadas en conocer estrategias de afrontamiento de situaciones de duelo", han explicado.

La sesión será desarrollada por Alma Serra, coautora del manual de acompañamiento educativo en situaciones de duelo para Infantil, Primaria y Secundaria, denominado 'Hacia el agradecido recuerdo', editado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en 2023, y a la que agradecemos su profesionalidad y disponibilidad mostrada.

Asimismo, desde la Delegación han recordado que los profesionales de la Red de Orientación de la provincia están a disposición para implementar las acciones que resulten necesarias. La sesión será grabada para aquellas personas que no tengan la ocasión de poder participar en directo. Este es el enlace de la reunión: https://us06web.zoom.us/.../register/ouRorTljRMeigUgB9IcOeg.