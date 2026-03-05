La Junta pone en marcha la mejora de las cubiertas del IES Fernando Aguilar Quignon de Cádiz

Archivo - Cádiz.-Educación.- Comienzan las obras de eliminación de barreras en el CEIP Santa Teresa de Cádiz por 185.000 euros - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de la provincia con la actuación prevista en el IES Fernando Aguilar Quignon de Cádiz, donde se llevará a cabo una intervención para la mejora de las cubiertas del centro.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha visitado el instituto para comunicar personalmente esta actuación a la comunidad educativa y conocer sobre el terreno el estado de las instalaciones y las actuaciones previstas, ha informado la Junta en una nota.

Durante la visita, el delegado territorial ha mantenido un encuentro con la inspectora de referencia del centro y con su director, Nico Montero, con quienes ha podido compartir los detalles de esta intervención, que permitirá mejorar las condiciones del edificio y garantizar un entorno educativo más seguro y adecuado para el alumnado y el profesorado.

La actuación se encuentra actualmente en fase de obra contratada y cuenta con una inversión programada de 489.761,67 euros, destinada a renovar y adecuar las cubiertas del edificio para solucionar los problemas existentes y reforzar la seguridad y el mantenimiento del centro. La planificación establece como fecha prevista de finalización de las obras al inicio del curso próximo.

Con esta actuación, la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso con la mejora y modernización de las infraestructuras educativas públicas, impulsando inversiones que contribuyen a garantizar espacios educativos más seguros, eficientes y adecuados para el desarrollo de la actividad docente.