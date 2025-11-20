La Junta promueve las artes escénicas entre más de 400 alumnos de Albolote (Granada)

La Junta promueve las artes escénicas entre más de 400 alumnos de Albolote. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBOLOTE (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura y Deporte, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha celebrado hoy una jornada del programa Abecedaria 2025-2026 en la que han participado más de 400 alumnos de los centros IES Aricel, IES Escultor Sánchez Mesa y C.D.P. Ave María del municipio de Albolote.

El Programa Abecedaria, iniciativa destinada a garantizar el acceso de la infancia y la juventud andaluza a las artes escénicas y musicales de calidad, se desarrolla a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos..

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín Gómez, y del alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, han acompañado al alumnado durante la actividad, que ha consistido en la representación de 'El Círculo', de la compañía Truca Circus, una propuesta escénica que busca estimular la sensibilidad artística y creativa del público joven.

Martín ha asegurado que "el trabajo conjunto entre las Consejerías es fundamental para que Abecedaria consolide otro de sus pilares: la interrelación entre Educación y Cultura; queremos provocar en nuestro público más sensible un enriquecimiento cultural basado en la diversidad y la empatía, el estímulo de la imaginación y el conocimiento de nuestras raíces; la combinación de cultura y educación nos hace ciudadanos más completos, comprensivos y creativos y, por tanto, es esencial promover esta sinergia".

Durante el curso 2025-2026, el Programa Abecedaria desarrolla su programación en los municipios de Albolote, Otura, Armilla, Loja y Motril, acercando las artes escénicas a miles de estudiantes y reafirmando su compromiso con una educación integral que incluya la cultura como pilar fundamental.

Abecedaria es un programa que forma parte de la Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Se dirige a los centros educativos andaluces, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y los ayuntamientos de los municipios participantes.

Es un servicio singular e interdisciplinar que se puso en marcha en 2001. Desde entonces, más de tres millones de niños y niñas andaluces han participado en algunas de las funciones que ha ofrecido.

En el último curso, el programa contó con 37.657 asistentes en las 273 funciones que se programaron en los 31 municipios.