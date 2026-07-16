La Junta reconoce la excelencia académica de 7 estudiantes de Granada con los Premios Extraordinarios de Bachillerato

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presidido el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presidido el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2025/2026.

Un total de siete estudiantes de la provincia han sido galardonados en la prueba celebrada el pasado 23 de junio en el IES Padre Manjón de Granada.

Este evento ha sido un reconocimiento al mérito y la trayectoria de estos jóvenes, quienes han logrado destacar entre los casi 5.800 alumnos matriculados en segundo de Bachillerato en la provincia de Granada.

La obtención de este premio conlleva la matrícula gratuita en la universidad para su primer año y una dotación económica de 500 euros.

La delegada ha felicitado a los premiados y ha destacado que estos premios "representan el valor del esfuerzo, la constancia y la excelencia en una etapa clave del desarrollo personal y académico.

Los alumnos premiados han sido José Francisco Muñoz Gómez del C.D.P. Santo Tomás de Villanueva; Nicolás García Herrera del C.D.P. Escolapios Granada Genil- Dulce Nombre de María; Álvaro López Pérez del I.E.S. Pedro Soto de Rojas (Granada); Hugo Buendía Senise del C.D.P. Ágora Granada College International School (Atarfe); Miguel Ángel Bertos Mateos del I.E.S. Jiménez de Quesada (Santa Fe); Luis Giménez-Padilla García del C.D.P. Ágora Granada College International School (Atarfe) y Carlos Prieto Martínez del C.D.P. Escolapios Granada Genil-Dulce Nombre de María (Granada)

Durante el evento, los galardonados participaron en un coloquio y la jornada se amenizó con la actuación musical de German Lorite Vega, estudiante de tercero de Enseñanzas Profesionales de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios, estudiante también del IES Pedro Soto de Rojas y premiado en la II y IV edición del concurso Flamenco Talent.