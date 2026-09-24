La Junta recuerda a docentes y familias que no den datos personales en la plataforma educativa de Google

Archivo - La Junta tiene firmado un convenio con Google para ofrecer herramientas digitales a la comunidad educativa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación ha recordado a los profesores y familias que "está estrictamente prohibido introducir, almacenar o compartir en Google Workspace for Education información perteneciente a categorías especiales de datos tales como salud, origen racial o étnico, religión, ideología, orientación sexual o datos biométricos".

"Este tipo de información no está autorizada en la plataforma y, si fuera necesario su tratamiento, deberá gestionarse exclusivamente mediante los canales oficiales de la Consejería (Séneca/Pasen), que cuentan con las garantías de seguridad específicas para dicha tipología de datos". Así figura en un escrito publicado por la Consejería y consultado por Europa Press.

La Junta de Andalucía tiene firmado un convenio con Google para disponer de su plataforma educativa con la que profesores y familias tienen acceso a un conjunto de herramientas digitales "destinadas exclusivamente a enriquecer el aprendizaje y desarrollar la competencia digital educativa". El Consejo de Transparencia emitió a finales de 2024 un informe en el que decía que no se le había dado la "información suficiente sobre las garantías que existían" en relación con la protección de datos, motivo por el que la Consejería trabajó tanto con Google como con el Consejo de Transparencia para "demostrar que efectivamente sí que teníamos esa garantía", como así lo terminó confirmando el propio Consejo.

De hecho, en el escrito emitido ahora por la Consejería de Educación se remarca que "todos los usuarios, como titulared de los datos, tienen garantizados sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición. Para obtener información detallada sobre el procedimiento y los canales habilitados para ejercer estos derechos, así como sobre la posibilidada de presentar una reclamación al Consejo de Transparencia, se deberá consultar el apartado específico en la Guía de buenas prácticas para el uso de Google Workspace for Education y la Protección de datos".

La Junta recueda que Google actúa en esta plataforma "en calidad de encargado del tratamiento" de los datos, "limitándose a prestar la tecnología bajo la supervisión de la Consejería, sin que en ningún caso los datos sean utilizados para otros fines". "Para la prestación de estos servicios --continúa la Administración--, Google utiliza centros de datos seguros distribuidos globalmente (incluidas localizaciones fuera del espacio económico europeo). La Consejería garantiza que cualquier transferencia internacional de datos en el ámbito del convenio con Google cumple con la normativa europea, aplicando las garantías legales adecuadas".