La Junta refuerza su apuesta por la innovación y la FP Dual para impulsar el empleo de calidad en Huelva

Jornadas FP en Huelva - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural José María García Palacios ha acogido en la mañana de este lunes las Jornadas de Innovación en Formación Profesional, un evento estratégico diseñado bajo el lema 'Dinamizar la FP y Empresa'. El encuentro ha reunido a autoridades educativas, representantes de centros y tejido empresarial para trazar el futuro del modelo formativo en la provincia.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en un comunicado, indicando que la jornada ha sido inaugurada por Carlos Soriano, delegado territorial de Educación de Huelva, quien, en su discurso de bienvenida, ha marcado los objetivos y la estrategia central de la Junta: "Formar al alumnado para alcanzar un empleo de calidad, conectar de manera directa los centros educativos con las empresas y vincular la educación con el empleo".

Soriano ha enfatizado que "todo el trabajo está enfocado en garantizar el futuro de Huelva, apostando por la innovación transversal en todos los sectores productivos". Para ilustrar esta realidad, el delegado ha aportado datos cuantitativos clave de la provincia, que cuenta ya con 12.500 alumnos y ofrece 270 ciclos formativos.

Posteriormente, ha tomado la palabra Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional, quien ha desglosado el impacto real de la FP y la innovación.

Santos ha puesto en valor el Modelo DUAL por establecer una relación directa entre el sector educativo y el empresarial. En cifras, ha destacado que 3.126 empresas andaluzas ya están involucradas en este ámbito, destinando un total de 1.483 millones de euros a innovación.

Andalucía oferta actualmente 3.832 ciclos formativos, lo que supone un incremento de 930 ciclos respecto a 2018. En Huelva, esta cifra se sitúa en 287 ciclos con más de 12.000 plazas disponibles. Para sostener este crecimiento, se han incorporado 1.216 profesores a la red desde 2018.

En el ámbito de la financiación de proyectos, se ha detallado el impacto de las convocatorias generales, que alcanzan un valor de 8 millones de euros para 500 proyectos en la comunidad. De ellos, 31 proyectos se desarrollan en Huelva por un valor de 0,5 millones de euros. Asimismo, Santos ha anunciado nuevas convocatorias presupuestadas en 10 millones de euros.

Tras la intervención institucional, el programa ha dado paso al centro anfitrión, el CPIFP Profesor José Luis Graíño. Su ponencia ha sido expuesta por Virgilio Delgado, quien ha desgranado las metodologías prácticas que se aplican desde las aulas.

Seguidamente Esther González, directora de la Planta Química MOEVE en Palos de la Frontera, ha presentado su ponencia, abordando el papel crucial de la industria en la transformación digital, la sostenibilidad y la captación de talento cualificado.

Finalmente, Rosario Rodríguez ha presentado la intervención 'Dinamizar la FP y la empresa: innovando en talento', donde ha analizado las oportunidades de desarrollo local y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en la provincia de Huelva.