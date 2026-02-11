Junta refuerza la protección de las víctimas de acoso escolar con protocolos "más ágiles"

Información de la Junta de Andalucía para prevenir el acoso escolar - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la celebración del Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital 'Andalucía frente el Acoso', que tuvo lugar a finales de enero de 2026 en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con la asistencia de cerca de un millar de participantes e impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Este encuentro ha consolidado "un espacio de consenso que sitúa la convivencia escolar y el bienestar digital como una responsabilidad social compartida entre familias, docentes y administraciones".

Así se recoge en una nota de la Junta, donde se señala que además, las conclusiones del congreso constituyen una de base de trabajo para el desarrollo de futuras iniciativas legislativas y programáticas que buscan adaptar el sistema educativo a los retos de la transformación digital.

Entre dichas propuestas se incluye el estudio del establecimiento de una edad mínima de acceso a las redes sociales para niños y adolescentes, en línea con experiencias ya implantadas en otros países, la apertura de un debate jurídico sobre la tipificación del acoso escolar como delito, así como el estudio de medidas normativas que refuercen la protección de las víctimas.

Estas medidas se enmarcan en la necesidad de adaptar las políticas públicas a los nuevos retos derivados de la digitalización y del uso intensivo de las tecnologías en la infancia y la adolescencia.

En el ámbito educativo, se prevé reforzar los protocolos de actuación frente al acoso, incorporando mejoras en los sistemas de alerta, de manera que las denuncias presentadas por las familias o por miembros de la comunidad educativa sean comunicadas desde el primer momento a la inspección educativa.

Esta medida tiene como finalidad reforzar el asesoramiento, la supervisión y el seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación pueda resolverse inicialmente en el ámbito del centro educativo con la colaboración de las familias.

Asimismo, la Junta de Andalucía estudiará una modificación reglamentaria para endurecer las consecuencias para los acosadores en los casos de reincidencia, valorando el cambio de centro como medida ordinaria, con el fin de reforzar la seguridad y protección de las víctimas y garantizar entornos educativos seguros.

En este sentido, se subrayó la necesidad de asegurar una respuesta eficaz una vez producido el acoso, evitando la repetición de conductas y priorizando el bienestar emocional del alumnado afectado.

Las conclusiones del Congreso también pusieron de manifiesto que, si bien Andalucía cuenta con un sistema sólido de promoción de la convivencia, protección y atención a la salud mental del alumnado, dicho sistema debe seguir adaptándose a los ritmos de transformación social propios de la era digital.

En este sentido, se destacó que la tecnología, en sí misma, no constituye un problema, y que los centros educativos representan entornos especialmente supervisados y seguros, si bien los retos actuales trascienden el ámbito educativo y requieren una respuesta conjunta de toda la sociedad.

En este contexto, en el congreso se incidió en la necesidad de seguir reforzando los enfoques preventivos, la detección precoz de situaciones de riesgo y la coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios especializados.

Asimismo, se propuso avanzar en la integración de la convivencia y el bienestar emocional en los procesos de ordenación y evaluación educativa, así como en la desburocratización de los procedimientos, con el objetivo de facilitar respuestas más ágiles y eficaces ante las situaciones de acoso.

Cuatro ámbitos de acción Para abordar la convivencia escolar desde una perspectiva integral, el programa de trabajo se estructuró en cuatro ámbitos de acción diferenciados: Político y Jurídico; Tecnológico y Digital; Social y Familiar y Escolar y Educativo, y se desarrolló a través de conferencias plenarias, mesas de diálogos y talleres.

IMPACTO EMOCIONAL

Así, en el ámbito educativo y psicosocial se abordaron, entre otras cuestiones, el impacto emocional y traumático del acoso escolar, el papel de las familias en la detección temprana y el acompañamiento a las víctimas, así como la promoción del bienestar emocional y la salud mental del alumnado.

Desde la perspectiva jurídica e institucional, se analizaron los aspectos relacionados con la criminalidad informática, la protección de datos y la tutela de las víctimas en el proceso penal.

Asimismo, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expusieron los principales riesgos asociados a los delitos digitales y al ciberacoso, así como las líneas de actuación en materia de prevención y respuesta.

El papel de las empresas tecnológicas en la prevención de los riesgos digitales fue tratado de forma específica en el taller de prevención de riesgos en el ámbito digital. Este espacio permitió analizar buenas prácticas, herramientas de protección y estrategias de colaboración público-privada orientadas a mejorar la seguridad y el bienestar digital de la infancia y la adolescencia.

Las familias y las asociaciones representativas de la comunidad educativa contaron con un espacio propio de participación, en el que se abordó su papel esencial en la prevención y detección del acoso escolar, así como la necesidad de fortalecer la coordinación entre los centros educativos y el entorno familiar.

El Congreso también sirvió como punto de encuentro para el intercambio de buenas prácticas. Veinticuatro centros educativos han sido seleccionados para exponer en sus stands casos de éxito en materia de convivencia escolar, lo que ha permitido visibilizar el trabajo diario de los centros, poner en valor la labor del profesorado y mostrar la implicación del alumnado.