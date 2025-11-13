La Junta resalta los casi ocho millones destinados para la mejora de la climatización en 505 centros de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, José Ángel Aparicio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha resaltado que la administración andaluza destinará un total de 7.954.671 millones de euros a la mejora individualizada de la climatización en 505 centros públicos educativos de la provincia de Cádiz, todo ello dentro del nuevo plan 'Mejora tu centro', impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, con la que se destina más de 54 millones a casi 3.500 centros educativos de toda la comunidad.

La delegada ha presentado este plan en la sede de la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar, acompañada del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, José Ángel Aparicio, ha detallado la Junta en una nota.

En este acto, Colombo ha aprovechado para subrayar que más de dos campogibraltareña, beneficiando con ello a 123 centros educativos.

Al respecto de este plan, lo ha calificado de "muy positivo", refiriéndose a "la potente inversión" del Gobierno andaluz en colegios, institutos y centros docentes del Campo de Gibraltar y de la provincia gaditana. Con este plan, ha asegurado, "cumplimos una vez más con el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de mejora de las condiciones de bienestar y confort en las aulas de nuestros centros educativos".

Además, ha apuntado a una inversión "sin precedentes" para la climatización de los centros educativos, una medida que "refuerza nuestra apuesta por una educación de calidad en entornos más saludables y sostenibles".

La delegada ha informado también que la provincia de Cádiz es "una de las que mayor inversión" va a tener en el plan 'Mejora tu centro', y ha adelantado que cada centro recibirá una cantidad específica, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros.

Las mejoras climáticas deben estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026. Además, la novedad de este plan es su modelo de gestión directa, ya que la Junta está transfiriendo los fondos de manera directa a cada centro, y serán sus equipos directivos quiénes decidan en qué invertir las partidas en función de sus circunstancias y necesidades reales.

Esta medida de ejecución inmediata se llevará a cabo de forma simultánea al Plan de Bioclimatización, que se sigue ejecutando. Así, cada colegio o instituto podrá destinar los fondos a la instalación de toldos, porches, zonas de sombra, ventilación, aparatos de aire, aislamiento térmico o mejoras eléctricas necesarias.

El objetivo es "dar autonomía, agilidad y soluciones que se adapten al clima de cada territorio en concreto", como ha añadido la delegada andaluza, quién ha apuntado que dichas inversiones "llegarán a colegios e institutos, centros de Formación Profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, centros rurales, residencias escolares y centros de Educación Especial".

INVERSIONES EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

Mercedes Colombo ha detallado que de estos casi 8 millones de euros destinados a Cádiz, más de dos irán a los centros del Campo de Gibraltar, en concreto, 2.100,784 euros, beneficiando a 123 centros educativos de la comarca.

En ese sentido, ha citado los centros que se beneficiarán en la zona, de tal forma que en Algeciras serán 47 centros con una inversión de 866.059,27 euros, y Castellar de la Frontera recibirá 21.279,39 euros destinados al colegio Tierno Galván y el IES Almoraima.

En Jimena serán 65.294,75 euros para cinco centros, en La Línea se repartirán 473.221,46 en 28 centros y en Los Barrios habrá una inversión de 209.474,50 euros para 11 centros, mientras que en San Martín del Tesorillo habrá ayudas por valor de 22.348,09 euros para el CEIP José Luis Sánchez y el IES Azahar.

En cuanto a San Roque, la inversión será de 290.135,50 euros para 19 centros en el propio San Roque y en las barriadas de Taraguilla, Campamento, Estación de San Roque, Guadiaro, Puente Mayorga y San Enrique. Por último, Tarifa recibirá 152.971,74 euros para nueve centros educativos.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado "el compromiso" de la Junta con la Educación, "un compromiso que desde el ayuntamiento de Algeciras compartimos plenamente". Además, ha hecho referencia al plan de mejora para los centros educativos en este año 2025 está dotado con 1,15 millones de euros de inversión municipal.

Unas actuaciones por parte del Ayuntamiento de Algeciras que se suman a las inversiones que la Junta está desarrollando, en lo que ha considerado "una clara muestra de que la coordinación y la colaboración entre administraciones es la mejor fórmula para ofrecer a nuestros alumnos, profesores y familias los espacios educativos que merecen".

El alcalde también ha destacado "el gran paso que se está dando" para impulsar la formación profesional, adaptándola a los sectores productivos de su entorno, que "son clave para el futuro laboral de nuestros jóvenes y para el desarrollo económico de la comarca".

INVERSIONES EN EL RESTO DE LA PROVINCIA

En cuanto al resto de la provincia, la delegada ha puesto en valor las inversiones que se realizarán en Cádiz.

A los centros de la Bahía de Cádiz se destinará casi 2,4 millones de euros, para la comarca de La Janda la inversión asciende a 607.291,94 euros, la campiña de Jerez tendrá más de 1,2 millones de euros, mientras que para la sierra de Cádiz la cantidad es de 848.892,87 euros y para la Costa Noroeste, 793.030,14 euros.

Mercedes Colombo ha finalizado refrendando "la apuesta firme" del Gobierno de Juanma Moreno "por el bienestar del alumnado y del profesorado, por la eficiencia energética y por la modernización de nuestros colegios e institutos, y esta iniciativa es buena prueba de ello".