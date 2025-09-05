La Junta señala que más de 4.700 menores de cero a tres años se benefician en Jaén de la gratuidad en Educación Infantil

LA CAROLINA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado este viernes que más de 4.700 niños y niñas de entre cero y tres años son beneficiarios de la gratuidad en la Educación Infantil en la provincia.

Así lo ha indicado durante una visita la escuela infantil (EI) Jabalcuz, de La Carolina, con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026 que, en el territorio jiennense ha supuesto la incorporación de 5.700 pequeños a esta etapa educativa.

Estrella ha puesto de relieve "la oportunidad que representa este nuevo curso", para el que el Ejecutivo autonómico ha ampliado la cobertura de la educación pública de carácter gratuito.

"Una medida, sin duda, importante para las familias jiennenses con niños y niñas de dos años", ha explicado, acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, y el alcalde, Cristóbal Pérez, entre otros.

De este modo, del total de 5.700 menores matriculados en los centros infantiles de la provincia, más de 4.740 lo harán de forma gratuita: por un lado, 3.185 se benefician de la gratuidad en la Educación Infantil de dos años y, por otro lado, son 1.500 las familias de niños y niñas de cero y un año que reciben bonificaciones por renta familiar.

"Hablamos de que el 83 por ciento de los niños y niñas de entre cero y tres años dispondrán, en este curso recién iniciado, de educación pública gratuita", ha resaltado el delegado en la visita a la escuela Jabalcuz, en la que han estado guiados por su directora, María del Carmen Sabio.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de estas medidas "que permiten conciliar la vida laboral y familiar, pero también que los niños y niñas se incorporen cuanto antes al sistema público educativo de Andalucía".

La provincia de Jaén cuenta con una oferta de 154 centros con 8.500 plazas de Educación Infantil de entre cero y tres años en casi 590 aulas, cuya matriculación permanece abierta durante todo el curso 2025-2026. La previsión de la Junta es que, a lo largo de los próximos meses, se cubra el 79 por ciento de las plazas.

"Animamos a que los padres y las madres de los niños de entre cero y tres años hagan uso de este recurso, se beneficien de la gratuidad de la educación pública andaluza y engrandezcan, con la incorporación de los más pequeños, la apuesta del gobierno de la Junta por la educación pública, de calidad y gratuita", ha concluido Estrella.