La Junta valora el servicio "seguro y de calidad" de los comedores escolares, que ayudan a la "conciliación"

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, atiende a los medios tras supervisar las mejoras en las instalaciones del colegio de Infantil y Primaria Buenavista de Balanegra (Almería). - Marian León - Europa Press

BALANEGRA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha resaltado este lunes la importancia de los comedores escolares para las familias "no solo como vía de conciliación de la vida laboral y familiar" sino también porque, según ha añadido, ofrecen "un servicio de calidad, seguro y adaptado a las necesidades del alumnado".

Así lo ha manifestado la consejera durante su visita al CEIP Buenavista, en Balanegra (Almería), donde ha asegurado que los menús "se caracterizan por la presencia diaria de verdura y fruta fresca, aceite de oliva virgen extra y una mayor proporción de pescado que de carne, en línea con la dieta mediterránea y con la presencia de productos ecológicos entre los ingredientes".

Tras las críticas por los menús servidos en varios centros escolares de Córdoba y Granada durante la pasada semana, la consejera ha explicado también que, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los criterios nutricionales, de calidad, cantidad, organización y funcionamiento, se realizan dos tipos de auditorías en los comedores escolares.

En concreto, los comedores son objeto de verificaciones 'in situ' por parte de técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, quienes además revisan mensualmente los menús antes de su aprobación.

Por su parte, personal de la Agencia Pública de Educación (APAE) realiza visitas dentro del Plan de auditorías de comedores. De esta manera, "se garantiza la supervisión periódica para detectar y corregir cualquier incidencia que se pueda producir", ha asegurado Castillo.

Desde el año 2019, la Consejería ha ampliado la red de comedores escolares en Almería con la autorización del servicio en 21 centros más. Con esta incorporación, la cifra de centros docentes almerienses que ofertan este servicio asciende a 199 en este curso, con más 21.800 estudiantes usuarios del servicio.

En el caso del CEIP Buenavista, este curso 2026/27 estrena el servicio de comedor en el edificio de Infantil, lo que "mejora la comodidad y seguridad de los escolares, al evitar sus desplazamientos a la zona de Primaria, que mantiene también su comedor operativo". De este servicio se están beneficiando 32 escolares.

Igualmente, se oferta por primera vez el servicio de Aula Matinal en el edificio de Infantil, una medida "orientada a favorecer la conciliación familiar y laboral de la comunidad educativa". Con la incorporación de cuatro nuevos centros respecto al pasado curso, un total de 164 colegios de la provincia de Almería ofertan ya esta prestación, con un horario de atención que abarca de 7,30 a 9,00 horas.

Desde el curso 2019/20, la Consejería ha incrementado en 23 la red de centros que disponen de Aula Matinal en la provincia. De este servicio se benefician casi 12.000 escolares.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, la consejera ha visitado el gimnasio del centro, ubicado en el edificio de Educación Infantil, cuya cubierta ha sido reparada con una inversión superior a los 53.000 euros. Esta actuación, finalizada a finales de septiembre, se enmarca en el Plan 'Andalucía Actúa', impulsado por la Junta para reparar las infraestructuras dañadas por los temporales de este año.

Los trabajos han consistido en la sustitución del cerramiento de policarbonato por uno más resistente a vientos fuertes y en la apertura de nuevos huecos de ventilación en la fachada. Asimismo, Castillo ha informado de que el CEIP Buenavista se ha sumado al plan de Confort Térmico para mejorar la climatización de las aulas.

Para ello, se han instalado cinco equipos de aire acondicionado con un coste superior a los 7.700 euros. A esta cifra se suman casi 3.000 euros adicionales destinados a la adecuación de las instalaciones mediante el programa 'Mejora tu centro'.

En materia de digitalización, la Consejería ha destinado 49.500 euros a la adquisición de nuevo equipamiento tecnológico, un impulso decisivo para modernizar el día a día en las aulas, reducir la brecha digital y dotar tanto al alumnado como al profesorado de herramientas más interactivas y adaptadas a los retos educativos actuales. En su conjunto, la Consejería ha realizado una inversión que supera los 113.200 euros en el colegio.