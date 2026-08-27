Licitada por 379.000 euros las obras de reparación de daños por el temporal en el IES Mediterráneo de La Línea (Cádiz)

Pistas deportivas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Mediterráneo de La Línea de la Concepción (Cádiz) con daños en su drenaje tras las borrascas de invierno. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras para reparar los daños ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Mediterráneo de La Línea de la Concepción (Cádiz), por un importe de 379.485,68 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En una nota, la Junta ha detallado que los trabajos se centrarán en la cubierta principal, la fachada y las pistas deportivas del centro, afectados por el episodios de borrascas del pasado invierno en la comarca del Campo de Gibraltar.

En la cubierta, afectada por filtraciones de agua y humedad, las obras consistirán en la reparación de la impermeabilización, a fin de asegurar su estanqueidad. Además, se arreglarán la grietas y desprendimientos ocasionados en la fachada, en la que se aplicará un nuevo revestimiento y acabado con pintura pétrea.

También se repararán los alféizares y dinteles para evitar nuevas entradas de agua y se sustituirán las ventanas que dan a la avenida María Auxiliadora.

En el interior, se actuará en las paredes y techos de la galería de la planta superior, y en los espacios exteriores se arreglará la solería afectada por la caída de árboles y se mejorará el drenaje de las pistas deportivas.

Esta actuación se enmarca en el Plan Andalucía Actúa de la Junta de Andalucía para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de septiembre.