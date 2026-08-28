El edificio desalojado de Santa Clara estaba en obras para convertirlo en apartamentos

Edificio número 8 calle Santa Clara - EUROPA PRESS

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edificio número 8 de la calle Santa Clara de Santander del que el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo de las tres familias que viven allí y de los locales comerciales tras haberse detectado la necesidad de un refuerzo estructural estaba siendo objeto de obras para crear en él 27 apartamentos.

Así lo ha asegurado este viernes, en declaraciones a la prensa, la alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha explicado que se trata de obras "totalmente legales", para la que se había otorgado "licencia mayor" y que contaban con un proyecto "validado por el Ayuntamiento".

En línea con lo explicado el jueves por el Ayuntamiento, cuando ordenó el desalojo, la alcaldesa ha vuelto a señalar que ha sido durante la ejecución de esta reforma cuando el director facultativo de la obra apreció que la "estructura estaba más debilitada" de lo esperado y solicitó al Consistorio una "revisión" porque creía que había que reforzar el edificio y que ello requería el desalojo del inmueble.

Además, la alcaldesa ha precisado que "no estamos ante una emergencia" sino ante un edificio que necesita un refuerzo de estructura que "no se puede hacer viviendo gente".

Tras constatarse por el Ayuntamiento la necesidad del refuerzo estructural que se apuntaba desde los responsables de la obra, el Ayuntamiento ordenó el jueves el desalojo preventivo del inmueble y dio 48 horas a los ocupantes para llevarlo a cabo y a la empresa 15 días para llevar a cabo estos trabajos.

Cuestionada acerca de si el origen de lo ocurrido en el edificio puede deberse a una "mala praxis" de la empresa a la hora de ejecutar la reforma, en la que se han derribado tabiques, Igual ha asegurado que "no tiene conocimiento para decir eso".

De hecho, cree que por parte de la dirección facultativa de la obra se hizo "muy bien" al alertar al Ayuntamiento de esos problemas estructurales y solicitar su refuerzo.

Respecto a los desalojos, la alcaldesa desconoce si las tres familias que residen actualmente en el edificio --mediante contratos de alquiler de renta antigua-- ya han abandonado el edificio.

Sí ha vuelto a señalar que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la propiedad y de los inquilinos afectados los Servicios Sociales municipales para prestarles apoyo y la atención que puedan necesitar durante el tiempo en que deben permanecer fuera del inmueble, si así lo requieren.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, durante su asistencia a la inauguración del Mercado Romano de los Santos Mártires.