Licitadas por más de 117.000 euros obras de reparación en el CEIP Santa Rita de San Roque (Cádiz)

Vista del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Rita de Campamento, en San Roque (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado por un importe de 117.165,39 euros las obras para reparar las fisuras y grietas que afectan a la urbanización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Rita de Campamento, en San Roque (Cádiz).

Los trabajos consistirán en la ejecución de demoliciones, reposiciones de material y arreglos de las fisuras y grietas que han aparecido en diferentes zonas del recinto educativo, todas ellas situadas al suroeste de la parcela, como ha detallado la Junta.

Los asentamientos del terreno y el empuje de las raíces de grandes árboles han provocado patologías en la pista polideportiva, la urbanización, el acerado y las jardineras. Todas estas zonas serán objeto de reforma y mejora mediante la intervención.

Esta actuación, que beneficiará a los 188 niños y niñas matriculados en CEIP Santa Rita, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de octubre.