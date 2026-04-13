Licitado el proyecto para sustitución del CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba

El CEIP Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante la licitación del servicio de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de sustitución del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cristóbal Luque Onieva de Priego de Córdoba. En concreto, el importe de licitación es de 302.167,22 euros y el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas está abierto hasta el 12 de mayo.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el proyecto abordará la sustitución integral del edificio de primaria por una nueva construcción con espacios accesibles y adaptados a la normativa vigente. Asimismo, el edificio de infantil, del año 2013, se mantendrá, aunque se reorganizarán sus espacios para dotarlo de una nueva biblioteca. En suma, el centro resultante contará con una línea de infantil y primaria y un total de 225 puestos escolares.

Según ha concretado la Administración autonómica, las obras se desarrollarán en dos fases para mantener la actividad del centro durante su ejecución. En una primera etapa se construirá el nuevo edificio de primaria y administración, en el área ocupada por la pista deportiva y espacios libres de la parcela. Una vez trasladada la actividad educativa al nuevo aulario, se demolerá el edificio actual para levantar, en su lugar, el gimnasio con vestuarios y ordenar los espacios exteriores.

Esta intervención, además, incluirá la redistribución del edificio de infantil y la conservación del patrimonio histórico, puesto que se preservará y pondrá en valor una edificación octogonal que alberga un horno de cerámica medieval de los siglos XII-XIII. En el exterior se habilitarán zonas de juegos, áreas ajardinadas, porches cubiertos y un huerto escolar; también se cubrirá parcialmente una de las pistas polideportivas. Finalmente, la actuación contempla dotar al colegio de placas solares fotovoltaicas, bioclimatización mediante refrigeración adiabática y calefacción por radiadores. La Junta, a través del Perfil del Contratante, ha agregado más información: 'https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpubli...'.