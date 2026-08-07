Más de 100 centros docentes de Cádiz participaron el curso pasado en el programa 'ComunicA'

Radio escolar en el marco del programa 'ComunicA' de la Junta de Andalucía - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 109 centros educativos públicos de la provincia de Cádiz participaron en el programa 'ComunicA' durante el pasado curso escolar 25-26, destinado a mejorar la competencia lingüística del alumnado.

Dentro del programa, los centros planifican actuaciones sistemáticas y evaluables para trabajar la oralidad mediante actividades de expresión y escucha, interacción y argumentación, la lectura y escritura funcional, la lectura y escritura creativa y la alfabetización audiovisual, que incluye la comprensión crítica y la creación de productos audiovisuales.

Una de las actividades características de este programa es el debate educativo, que además es el germen de los torneos convocados en sus diferentes ediciones, como ha apuntado la Junta en una nota.

La práctica del debate educativo pone en juego la competencia en comunicación lingüística e implica también competencias sociales como asumir responsabilidades, fortalecer el juicio crítico y asimilar modelos de comportamiento democrático.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha valorado algunas de las iniciativas que forman parte de este programa, como son la radio y esos torneos de debate educativo escolar, que "despiertan gran curiosidad entre nuestros alumnos", como ha apuntado.

También ha puesto en valor que 'ComunicA' incorpora "el desarrollo de la alfabetización mediática y audiovisual, en coherencia con los nuevos lenguajes del siglo XXI y con el contexto digital en el que actualmente nos movemos todos".

En el pasado curso 2025/26 se celebró el V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en lengua española y también en las modalidades plurilingüe de inglés y francés.

Esta actividad tiene un carácter formativo y no competitivo y es de gran utilidad para el profesorado, pues constituye una herramienta para avanzar en la formación integral del alumnado a través del trabajo sistemático de la oralidad y la argumentación.

Por su parte, las radios escolares sirven de palancas para el fortalecimiento de los programas educativos vinculados a la comunicación, la lectura y la alfabetización. El pasado curso un total de 64 centros educativos públicos de la provincia contaron con esta actividad, que se va a consolidar con la creación de la Red de Escolares de Andalucía (REdA).

La Consejería de Educación prepara una convocatoria específica de este programa para el próximo curso con el propósito de avanzar en la estrategia de innovación educativa orientada a fortalecer la competencia comunicativa del alumnado andaluz, promover la alfabetización mediática y favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo de inscripción es el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre y pueden acceder todos los centros. Además, se ofrecerán distintos cursos de formación del profesorado y encuentros presenciales de buenas prácticas.

Como complemento a estos programas, la Consejería continúa con el 'Abecedaria' que planifica actividades para la formación de espectadores, una iniciativa que está integrada en la Red Andaluza de Teatros Públicos y que en el pasado curso ha incluido 256 funciones dirigidas a escolares de 500 centros educativos públicos de Andalucía.