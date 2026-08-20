Más de 115 menores participan en las escuelas de verano impulsadas por la Junta en El Ejido (Almería)

El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el delegado de Inclusión Social, Francisco González Bellido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Más de 115 menores participan durante esta época estival en las escuelas de verano que la Junta de Andalucía ha impulsado en El Ejido (Almería) y que se desarrollan en distintas sedes para dar apoyo a familias con dificultades económicas o en situación de riesgo de exclusión social.

Además de Afammer, que atiende a 36 menores; la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad y la entidad Innova desarrollan este recurso socioeducativo en el citado municipio, con la atención a otros 35 y 45 menores, respectivamente, según ha indicado la Junta en una nota.

El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha visitado, junto con el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, y la alcaldesa del municipio de El Ejido, Julia Ibáñez, la Escuela de Verano que organiza Afammer en el Centro Polivalente Multiusos de la barriada de ejidense de San Agustín.

Góngora ha destacado el "compromiso" de la Junta con la "protección" y el "bienestar" de la infancia ya que las escuelas permiten también garantizar durante el verano una "alimentación equilibrada" y gozar de "espacios seguros de convivencia, ocio y aprendizaje".

Para el representante de la Junta, este programa constituye "uno de los recursos sociales más importantes que pone en marcha el Gobierno andaluz durante los meses de verano, ya que garantiza a las menores tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda".

Además, ha incidido en que las escuelas "no solo cubren una necesidad alimentaria durante el periodo no lectivo, sino que contribuyen al desarrollo integral de los menores mediante actividades de apoyo escolar, educación en valores, hábitos de vida saludables, creatividad y tiempo libre".

"Desde la Administración andaluza trabajamos para que ningún niño o niña vea condicionadas sus oportunidades por las circunstancias de su familia, reforzando así la igualdad de oportunidades y la atención a quienes más lo necesitan", ha dicho el delegado.

Durante su estancia han compartido la jornada con los menores participantes y han conocido de primera mano las actividades educativas, deportivas y de ocio que comenzaron el día 1 de julio, en horario de 8,00 a 15,00 horas, y que finalizarán el próximo 31 de agosto.

A nivel provincial, 574 escolares se benefician de las 17 escuelas de verano gracias a una inversión de 450.000 euros. En concreto, el programa ha llegado a nueve municipios: Albox, Alhama de Almería, Almería, Berja, Cuevas del Almanzora, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar, además de El Ejido. Las diez zonas desfavorecidas identificadas dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) cuentan, al menos, con una escuela de verano.

El programa ha permitido la contratación de 83 profesionales, entre educadores, monitores y personal especializado. En esta edición participan siete entidades sociales entre las que también están la Fundación FAAM para la Inclusión, Movimiento por la Paz, AFIM21 y Cruz Roja.

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha agradecido a Afammer su labor en San Agustín y ha transmitido su apoyo y colaboración para "favorecer la conciliación familiar y laboral en los meses de verano".

Las escuelas de verano están financiadas a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, gestionado por la Junta de Andalucía, y cuyo objetivo es facilitar la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.