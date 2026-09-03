Más de 17.400 menores de tres años empiezan el curso escolar en las escuelas infantiles de Málaga

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, en la inauguración del curso escolar de Educación Infantil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, ha informado de que un total de 17.417 menores de tres años ha comenzado el curso escolar 2026/27 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Málaga. Esta cifra supone 513 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde, en su mayoría, al tramo de un año, en el que la Junta incorpora la gratuidad de la educación, como ya hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años.

Con motivo de la inauguración del curso escolar, Briones ha visitado el Centro de Educación Infantil Cuco Teatinos de la capital malagueña, que cuenta con 113 alumnos matriculados actualmente.

Briones ha destacado que este curso el 95,4% de las familias malagueñas con niños escolarizados de 0 a 3 años recibirán educación gratuita, frente al 70% del curso pasado, lo que supone un incremento de 25 puntos porcentuales. Como consecuencia de ello, las familias ahorrarán un total de 2.645,83 euros por hijo al año.

Además, en el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, unos 343 niños y niñas de la provincia, también disponen de educación gratuita. Además, el precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que a partir de enero de 2027 pasará a 250,15 euros, por un acuerdo con el sector.

Asimismo, se avanza en el objetivo de ampliar el acceso gratuito a la educación infantil. Al respecto, según el delegado territorial, "la previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, de modo que alcance el ciclo completo tres años antes de lo que se acordó en un primer momento".

Se trata de una medida de apoyo a las familias, que facilita la conciliación laboral y familiar. "Además del ahorro económico que supone para los hogares, esta iniciativa también busca favorecer el desarrollo educativo de los más pequeños", ha añadido el delegado territorial.

La inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de un año en este curso es de 40 millones de euros en Andalucía. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58 por ciento de incremento respecto a 2018.

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 20.300 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia.

Para este curso, el Gobierno andaluz ha ofertado en Málaga 23.246 plazas y cuenta con una red de 379 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta y los centros públicos o privados adheridos al programa andaluz para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Son diez más respecto al curso anterior.

La tasa de escolarización en Andalucía superará este curso el 60,14% (16 puntos más que en 2018), una de las más altas de España y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, "superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%)".

A fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas. El máximo de horas de permanencia de los escolares en los centros será un máximo de ocho.