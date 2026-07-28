Más de 3.300 estudiantes participan en la octava edición del programa educativo de refuerzo estival en Granada

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, ha visitado el IES Francisco Javier de Burgos de Motril. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Programa Educativo de Refuerzo Estival se consolida en toda Andalucía y, de manera destacada, en la provincia de Granada, donde en esta ocasión participan 59 centros educativos, 299 docentes y más de 3.300 estudiantes.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, ha visitado el IES Francisco Javier de Burgos de Motril, uno de los centros que lo lleva a cabo impulsado por la Consejería de Educación que busca fomentar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano entre el alumnado andaluz.

El programa, que se desarrolla durante dos quincenas independientes en el mes de julio, está dirigido a estudiantes de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO escolarizados en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presentan dificultades para alcanzar las competencias clave o superar los objetivos del curso. En especial, se trabaja el refuerzo en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

Durante su visita, la delegada ha destacado la importancia de esta actuación educativa como herramienta clave para mejorar las habilidades lectoras, el razonamiento lógico-matemático, la competencia lingüística oral y escrita, así como el dominio del inglés, todo ello acompañado de actividades físico-deportivas y el fomento de hábitos saludables y técnicas de estudio.

"Este programa, que es todo un éxito, con 59 centros participantes, no solo sirve para reforzar contenidos curriculares, sino que también contribuye a desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje, mejorar la convivencia y reforzar la autoestima del alumnado", ha señalado la delegada.

Con el propósito de apoyar la labor docente, la Consejería de Educación ha puesto a disposición de los centros educativos recursos didácticos específicos, así como una guía metodológica basada en enfoques activos e innovadores.

Esta guía incorpora dinámicas de integración y propuestas pedagógicas adaptadas a las características y necesidades del alumnado, todo ello enmarcado en un modelo educativo inclusivo y participativo.

Los talleres incluyen Refuerzo Lingüístico, Refuerzo Matemático, Inglés y Actividad Física-deportiva con hábitos de vida saludable, combinando aprendizaje y bienestar de forma integral.

La visita de la delegada finalizó con un encuentro con el profesorado participante y una conversación con varios estudiantes, quienes compartieron sus vivencias y manifestaron su entusiasmo por una iniciativa que integra aprendizaje, convivencia y disfrute, todo ello en un entorno educativo seguro y estimulante.