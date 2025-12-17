Más de 350 alumnos participan en el XVIII Encuentro de Convivencia y Desarrollo del Atletismo en Granada

XVIII Encuentro de Convivencia y Desarrollo del Atletismo - JUNTA

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha inaugurado el XVIII Encuentro de Convivencia y Desarrollo del Atletismo, una jornada de convivencia deportiva que ha reunido a alrededor de 350 alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria y 35 docentes de diez centros educativos públicos de la capital.

El encuentro, que se celebra de manera ininterrumpida desde hace 18 años, ha contado también con la presencia de la concejala de Educación, Empleo e Igualdad de Granada, Encarnación González, y del edil de Deportes, Jorge Iglesias, mostrando el respaldo institucional a una iniciativa que "une deporte, educación y convivencia escolar", según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Durante su intervención, María José Martín ha valorado este tipo de actividades como parte esencial de la formación del alumnado, subrayando que "la educación no se limita al aula; se construye también a través de experiencias compartidas como esta, donde el deporte se convierte en una herramienta para aprender valores fundamentales como el respeto, la igualdad, el esfuerzo y el trabajo en equipo".

También ha destacado el crecimiento del encuentro, que este año alcanza su decimoctava edición con la participación de diez centros educativos, lo que, en palabras de Martín, "demuestra el compromiso creciente del profesorado y de las comunidades educativas con iniciativas que fomentan la convivencia y el desarrollo integral del alumnado".

Los centros participantes han sido los Abencerrajes, Alcazaba, Andrés Segovia, Gallego Burín, García Lorca, Parque de las Infantas, Reyes Católicos, Sancho Panza, Sierra Nevada y Vicente Aleixandre, todos ellos pertenecientes a la zona Zaidín Vergeles y la Avenida Cervantes.

Marttín ha agradecido de manera especial la implicación del director del CEIP Sancho Panza, Luis Eduardo Rodríguez, así como de los equipos directivos y docentes de los centros participantes, con una mención expresa al maestro de Educación Física Miguel Calles Ruiz, coordinador de la actividad, por su dedicación y esfuerzo en la organización del encuentro.

Asimismo, Martín ha destacado la presencia y colaboración de José Manuel Ruiz Reyes, técnico de la Delegación de Desarrollo Educativo y deportista paralímpico de referencia internacional, del que ha señalado que "es un ejemplo de superación y constancia para todos, y especialmente para los niños y niñas que hoy participan en esta jornada".

Ruiz Reyes ha participado en ocho Juegos Paralímpicos, desde Atlanta 1996 hasta París 2024, convirtiéndose en el primer deportista español en lograrlo, con una destacada trayectoria en tenis de mesa y múltiples medallas paralímpicas.

Junto a él, ha asistido también Ainhoa Pinedo González, marchadora española que compite por España a nivel internacional, cuya presencia ha sido igualmente valorada por la delegada como un referente deportivo cercano y motivador para el alumnado participante.

Por su parte, la delegada territorial ha reafirmado el compromiso de la Consejería de Desarrollo Educativo con este tipo de iniciativas, señalando que "seguiremos apoyando encuentros que refuercen la convivencia escolar y que utilicen el deporte como un vehículo educativo y de inclusión".

El XVIII Encuentro de Convivencia y Desarrollo del Atletismo se consolida así como una cita educativa y deportiva de referencia en la ciudad de Granada, promoviendo hábitos de vida saludable y valores compartidos desde la escuela pública.