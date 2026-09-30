Más de 40 centros de FP y unas 30 empresas se reúnen en el Parque Tecnológico de Almería para reforzar su colaboración

Representantes de la Junta durante la jornada sobre Formación Profesional y empresa en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 centros educativos de Formación Profesional (FP) y alrededor de 30 empresas se han reunido este miércoles en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) en una jornada organizada por la Junta de Andalucía para reforzar la colaboración entre ambos mediante proyectos de innovación y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del talento del alumnado.

Durante el encuentro se han compartido experiencias de éxito desarrolladas en la FP almeriense relacionadas con el emprendimiento, la formación complementaria y la innovación, según ha trasladado la Junta en una nota.

El secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Florentino Santos, ha inaugurado la jornada 'Dinamizar la FP y la Empresa: Innovación y Talento', acompañado por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez Ropero.

Santos ha destacado la importancia de seguir avanzando en una FP "estrechamente vinculada al tejido productivo" y capaz de responder a las necesidades del mercado laboral, mediante proyectos colaborativos en ámbitos como la innovación, la digitalización, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento.

Entre los proyectos expuestos figuran iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la automatización colaborativa mediante robótica y la transferencia de conocimiento aplicada a una FP agraria sostenible.

La innovación y su aplicación en la empresa también han ocupado un espacio destacado en la jornada, en la que han participado la directora general de Tecnova, María del Carmen Galera, y el director general de Berdea SAT, José Luis Escobar.

El encuentro ha abordado además la convocatoria de proyectos de innovación con el propósito de reforzar la conexión entre los centros de FP y el tejido empresarial como "vía para acercar la formación a las necesidades del entorno productivo".

La Consejería ha ofertado en la provincia de Almería más de 39.000 plazas de nuevo ingreso. Para este curso, ha reforzado especialmente la oferta a distancia, que suma 28.745 plazas en Andalucía.

En la provincia se pueden estudiar 315 ciclos formativos y cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos. Para atender el aumento de la oferta, la Consejería ha reforzado la plantilla docente pública andaluza de FP con 1.216 profesores adicionales.