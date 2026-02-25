Más de 500 escolares de Córdoba aprenden a prevenir accidentes en la campaña 'Aprende a Crecer con Seguridad'

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, Diego Ángel Copé, y la responsable de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, en el CEIP Azahara. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Ángel Copé, y la responsable de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, han visitado este miércoles en el CEIP Azahara de Villarrubia el autobús que ha recorrido los colegios de la provincia con la campaña 'Aprende a Crecer con Seguridad', que ha finalizado tras la participación de más de 500 escolares.

Según detalla el Gobierno andaluz en una nota, esta iniciativa, puesta en marcha a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la Delegación de Empleo, está dirigida a los centros de Educación Primaria y tiene como objetivo concienciar sobre los accidentes a los alumnos, padres y profesores, apostando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y educando en la Cultura Preventiva.

En este programa, "que introduce la prevención en la escuela comenzando con la seguridad infantil como paso previo a la seguridad en el trabajo", según ha comentado Gálvez, participan más de 500 alumnos de diez colegios. La elección de la edad se debe a que, estadísticamente, es entre los diez y once años cuando ocurren más accidentes. Entre todas las ediciones realizadas, incluida esta, han participado en Córdoba más de 13.000 alumnos y prácticamente todos los centros de la provincia han contado con esta campaña en alguna ocasión.

La delegada de Empleo ha incidido en que programas como este persiguen un objetivo, inculcar en la escuela la cultura de la prevención de riesgos laborales a los niños desde sus entornos más cercanos con el objeto de concienciarlos sobre la forma de prevenir conductas de riesgo que puedan tener como resultado un accidente, al tiempo que se educa a los futuros trabajadores".

Por su parte, el delegado de Educación, Diego Ángel Copé, ha puesto de manifiesto la labor decisiva del personal docente que hace posible que la cultura preventiva cale en las aulas. "El objetivo de actividades como esta no es otro que generar esa prevención en la educación para así arraigarla en la sociedad en general y, específicamente, en el mundo laboral".

Esta campaña, que se inició el 9 de febrero en la capital, cumple este año su vigésima cuarta edición.

A los escolares se les hace entrega de material adaptado y la campaña tiene un logotipo (dibujo) denominado 'Segurito' que se convierte en punto de referencia de los alumnos. También se desarrolla un juego de identificación de riesgos en el que toman parte.

El autobús ha recorrido este curso escolar diez colegios, tres son de la capital, y el resto en la provincia, en los municipios de Belalcazar, Encinas Reales, Rute, Montalbán, Castro del Río, La Victoria y Guadalcázar.

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral, ya que fomenta una auténtica Cultura Preventiva mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia, y en unos niveles educativos que involucran a toda la sociedad en su conjunto en lo que se ha llamado 'El Círculo Integral de la Cultura de la Prevención'.