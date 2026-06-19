Más de 600 personas se examinan este sábado en Córdoba para obtener el título de la ESO

Prueba para la obtención del graduado en ESO. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 615 personas se han inscrito en Córdoba para participar este sábado, 20 de junio, en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), exámenes que se realizarán de manera simultánea en todas las provincias de la comunidad andaluza.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, para garantizar la correcta organización de la jornada, que se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido un total de cuatro comisiones evaluadoras. En el conjunto de Andalucía son 5.735 aspirantes y 35 comisiones evaluadoras.

Estas pruebas constituyen una vía para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación básica, indispensable para continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó sus estudios de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio. Los contenidos de los ejercicios corresponden a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: científico-tecnológico, social y de comunicación.

Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien, en caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos aprobados que tendrán validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al título de graduado examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.

Asimismo, las personas que previamente hayan cursado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos, estarán exentas de la realización de las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.