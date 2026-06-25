Muere en el seísmo en Venezuela Alazne Solabarrieta, de ascendencia vasca y nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado

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Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto
Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto- CEDIDA A EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 13:04
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BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El norte de Venezuela ha sufrido dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que a primera hora de la mañana había provocado al menos una treintena de muertos y 700 heridos.

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