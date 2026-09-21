Más de 7.200 estudiantes inician en Córdoba el curso en las enseñanzas de régimen especial y artísticas superiores

Copé (dcha.), durante su visita a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) Miguel Salcedo Hierro de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.219 alumnos de enseñanzas de régimen especial de Idiomas y artísticas superiores de Música, Danza, Diseño y Arte Dramático han iniciado este lunes en Córdoba el curso 2026/27, de forma que, tras el comienzo de estas enseñanzas y en su conjunto, son más de 152.000 estudiantes de enseñanzas no universitarias los que han comenzado el curso en la provincia en este mes de septiembre en centros educativos públicos, concertados y privados.

Con este motivo, el delegado de Educación, Diego Copé, ha visitado este lunes la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) Miguel Salcedo Hierro de la capital, la más longeva de Andalucía. Dicho centro, que cuenta con más de 170 alumnos y 46 profesores, estrena este curso el itinerario Musical, dentro de los estudios de Interpretación, convirtiéndose en la segunda escuela de arte dramático de la comunidad en ofertar este tipo de estudios, tras la de Málaga, lo que supone una "excepcional noticia en un curso especial para la ESAD Miguel Salcedo Hierro, que celebra su 80 aniversario".

Copé ha destacado que "cada vez más son los jóvenes que se inclinan por estudiar este tipo de enseñanzas ya que aportan una formación artística de calidad y garantizan la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático y el diseño. El Gobierno de la Junta continúa con su compromiso de proteger y potenciar estos estudios que, pese a no ser obligatorios, son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra sociedad y también para el impulso del tejido productivo de Andalucía".

Las enseñanzas artísticas superiores permiten la obtención del título de grado equivalente al grado universitario. Una de las peculiaridades de estas enseñanzas es que permiten el acceso a másteres universitarios y artísticos, así como a programas de doctorado.

Copé también ha puesto el foco en la importancia de las enseñanzas de régimen especial de idiomas. Así, ha señalado que estas escuelas no ofrecen "un simple añadido" a la formación del alumno, sino una preparación con titulación oficial imprescindible para competir en un mercado de trabajo cada vez más exigente y globalizado.

También ha subrayado que "estas enseñanzas fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida, potencian la movilidad internacional y dotan al alumnado de competencias interculturales clave para destacar en entornos profesionales altamente competitivos".

Las otras novedades en la provincia de Córdoba, en cuanto a las enseñanzas artísticas y de idiomas, son la autorización de las especialidades de percusión y flauta travesera en los conservatorios elementales Antonio López Serrano (Priego de Córdoba) e Isaac Albéniz (Cabra), respectivamente, y la puesta en marcha del nivel avanzado C1 de italiano, en la modalidad presencial, en la EOI Corduba, de Córdoba.