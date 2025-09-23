Más de 7.700 niños de Almería acceden gratis al primer ciclo de infantil, un 10% más que el curso pasado

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante su visita al CPR San Miguel de Terreros, en Pulpí (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha informado durante su visita a Pulpí (Almería) de que en el presente curso 7.702 niños de entre cero y tres años estarán escolarizados sin coste alguno, lo que supone un 10,49 por ciento más que el año pasado y beneficiará al 70,6 por ciento de las familias almerienses.

Esta cifra supone un centenar de escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 608 niñas y niños, en un año 3.601 y en dos 4.959 escolares, según ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, Castillo ha animado a las familias a escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de infantil, matrícula que permanece abierta durante todo el curso escolar.

La titular andaluza de Desarrollo Educativo ha manifestado que se prevé una "tendencia al alza" en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 10.900 niñas y niños en la red de escuelas infantiles Almería.

Para este curso la Junta ha ofertado 13.269 plazas. La provincia almeriense cuenta para este ciclo con una red de 234 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

En su intervención, Castillo ha destacado que esta etapa se inicia por primera vez con la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58 por ciento de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha "para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector".

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de cero y un año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de "seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de cero a tres años".

Así, en el curso 2025-26 convivirán dos modelos. Por un lado, el de cero y un año, que se mantendrá con sus servicios y bonificaciones en función de la renta. Por otro, el tramo de dos años, que ofrecerá educación gratuita para todos en el servicio socioeducativo y aplicará bonificaciones en comedor, aula matinal y aula de tarde.

Esta fórmula permitirá llegar a un mayor número de familias "manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social". El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería.

A fin de "facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar", tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes durante todos los días no festivos del año, salvo en el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas. El tiempo máximo de permanencia de los escolares en los centros será de ocho horas.

El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.

CPR SAN MIGUEL

Por otra parte, la consejera ha visitado el Colegio Público Rural (CPR) San Miguel en su sede de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería) en el que están matriculados 142 alumnos en el segundo ciclo de Infantil y Primaria.

Castillo ha informado de que "se está trabajando para poder acometer la obra de ampliación del colegio en un plazo lo más corto posible con la financiación de fondos europeos".

Además, ha hecho referencia a que los colegios públicos rurales "desempeñan un papel crucial en el tejido educativo de la comunidad, permitiendo que los estudiantes de áreas menos urbanizadas accedan a una educación equitativa y de calidad".

Los Centros Públicos Rurales son instituciones educativas que agrupan varias escuelas en zonas rurales "para optimizar los recursos y ofrecer una enseñanza de calidad en entornos con menos población rural", han apuntado desde la Junta.

En Almería hay 18 centros que atienden a más de 2.430 estudiantes atendidos por 334 docentes Asimismo, el CPR San Miguel cuenta con otra sede ubicada en la localidad de El Convoy.