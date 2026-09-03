Más de 92.400 menores inician curso este jueves en las escuelas infantiles andaluzas con gratuidad en 1 y 2 años

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en una escuela infantil de Córdoba inaugurando el curso en el primer ciclo de Infantil. - ESTHER LOBATO / EP

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado de que un total de 92.406 menores de tres años han iniciado en Andalucía el curso escolar 2026/2027 en las escuelas y centros de Educación Infantil. Esta cifra supone 3.024 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año, en el que la Junta incorpora la gratuidad de la educación como ya hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años.

La distribución de las matriculaciones es la siguiente: en cero años son 6.481 niños, en un año 37.552 y en dos 48.373 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar, según los números ofrecidos por la Junta en una nota. Castillo, que ha visitado en Córdoba la Escuela Infantil La Victoria, ha destacado que este curso el 95% de las familias andaluzas con niños escolarizados de 0 a 3 años recibirán educación gratuita, frente al 70% del curso pasado, lo que supone un incremento de 25 puntos porcentuales.

"El Gobierno de Andalucía consolida la apuesta por la universalización de la educación infantil en el primer ciclo con la gratuidad de los tramos de uno y dos años en el curso 26-27", ha dicho la consejera, que considera que es "la medida de apoyo a la conciliación familiar más relevante adoptada en Andalucía en muchos años". "Se trata de una medida estratégica de alto valor para las familias en términos de conciliación, ahorro económico y beneficios educativos para sus hijos", ha manifestado.

En el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias, de tal forma que alrededor del 30%, unos 2.000 niños y niñas, también disponen de educación gratuita. La previsión de la Junta de Andalucía es que la gratuidad total de la educación en el tramo de cero años se implemente en el curso 2027/28, alcanzando así al ciclo al completo.

Castillo ha subrayado que la inversión prevista para llevar a cabo la medida de gratuidad en el tramo de un año en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina una inversión de 290 millones a ayudas a las familias, para un presupuesto total para toda la etapa de 420 millones, lo que supone un 58% de incremento respecto a 2018.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha agradecido la visita institucional de la consejera al mismo tiempo que ha destacado que en la apertura de este curso de Infantil, "la Junta vuelve a demostrar que cumple sus promesas, así como su absoluto compromiso con que los padres puedan compatibilizar su vida laboral y social con la crianza de sus hijos".

La Consejería de Educación prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 106.000 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la Comunidad. Para este curso la Junta ha ofertado 125.682 plazas. Andalucía cuenta para este ciclo con una red de 2.226 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Son 29 más respecto al curso anterior. María del Carmen Castillo ha afirmado que "Andalucía es un referente nacional por el desarrollo exitoso de un modelo de colaboración público-privada que permite una tasa de escolarización que superará este curso el 60,14% (16 puntos más que en 2018), una de las más altas de España y por encima de la media nacional (49,2%)". De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que a partir de enero de 2027 --porque así está "programado" en el proyecto de presupuestos andaluces en el que está trabajando el Gobierno regional-- pasará a 250,15 euros, por acuerdo con el sector. A fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.