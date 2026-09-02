Rusia asegura que protegerá la aviación civil en su espacio aéreo tras las últimas advertencias de Zelenski

El ministro de Transportes de Rusia, Andrei Nikitin, durante un foro en Vladivostok - Europa Press/Contacto/Donat Sorokin

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este miércoles que protegerá a la aviación civil en su espacio aéreo, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidiera a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Rusia y asegurara que el mismo estará "cerrado de forma efectiva" por el aumento de ataques con drones por parte de las fuerzas ucranianas.

"Por supuesto, nos estamos preparando para esto y tenemos en cuenta todas estas amenazas", ha dicho el ministro de Transportes ruso, Andrei Nikitin. "Mejoramos constantemente los requisitos de seguridad aérea y aeroportuaria, y hay respuestas para todo esto. Hay respuestas a todas estas amenazas que expresan los terroristas", ha manifestado.

Así, ha resaltado que su cartera "trabaja de cerca" con el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional para hacer frente a la situación, al tiempo que ha expresado su confianza en que "no habrá afectaciones significativas para la aviación civil" y ha garantizar que "la seguridad de los pasajeros es prioritaria", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Zelenski advirtió a última hora del martes a "todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo" y a los que "aún utilizan los principales aeropuertos de Rusia". "El espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro", apuntó, antes de argüir que "Ucrania no amenaza a la aviación civil como tal". "Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta", añadió.

"Un espacio aéreo infestado de drones no es lugar para la aviación civil", reiteró Zelenski, que sostuvo que "esta escalada no puede estar y no estará confinada al territorio ucraniano". "Es absolutamente natural y justo que las consecuencias también se extiendan a Rusia, incluido su espacio aéreo, que ya es y cada vez será más espacio para nuestros drones y misiles, que responden de forma activa y justa a la guerra rusa", zanjó.