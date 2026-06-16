Más de un centenar de alumnos cursan FP Dual en el Parque Energético de Moeve en La Rábida (Huelva)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Universidad, Investigación e Innovación; María del Carmen Castillo, junto a alumnos de FP Dual que estudian en el complejo de Moeve en La Rábida. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Universidad, Investigación e Innovación; María del Carmen Castillo, se ha entrevistado este martes en el Parque Energético de Moeve en La Rábida (Huelva) con una representación de los 108 alumnos que estudian en el complejo durante este curso, 80 de ellos en enseñanzas vinculadas al hidrógeno verde como los estudiantes de los grados superiores de Química Industrial, de Mecatrónica Industrial, de Análisis y Control de Calidad y del grado medio de Planta Química.

Con esta visita, la consejera ha puesto en valor "el desarrollo de la FP Dual en Andalucía", que para el próximo curso ofertará en la provincia de Huelva "más de 12.000 plazas públicas de nuevo ingreso, cerca de un 60% más que en 2018", ha indicado la Junta en una nota.

Castillo ha destacado la envergadura de las instalaciones de Moeve y ha señalado que "hablar de FP es hablar de oportunidades reales, de empleo de calidad y de futuro para nuestros territorios, como se puede ver en este Parque Energético de La Rábida".

La responsable de Educación ha destacado que el alumnado de FP completa en las instalaciones de Moeve "una formación de calidad, que prepara a los estudiantes para estar a la altura de las necesidades del futuro, les asegura el aprovechamiento de sus capacidades y a la vez está comprometida con el desarrollo socioeconómico y el tejido productivo de todos los rincones de la Comunidad Autónoma andaluza".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que ha suscrito ya más de 88.300 convenios con 36.340 empresas colaboradoras y ha subrayado que "esto se debe a que la Formación Profesional ya no se entiende sin la empresa. Y la empresa, cada vez más, entiende el valor de la FP para gestionar el talento junto a las necesidades de recursos humanos en una formación a medida".

De hecho, ha indicado que, en el caso de Moeve, el 65% de los trabajadores "tienen una trayectoria académica basada en los estudios de FP". En cuanto a la oferta para el próximo curso en la provincia de Huelva, se han programado un total de 12.041 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional pública, "un 57,98% más que en 2018".

De ellas, 270 son plazas de nueva creación en oferta completa, vinculadas a la incorporación de tres ciclos de grado medio, seis de grado superior y dos cursos de especialización. A la oferta completa "hay que sumar la puesta en marcha de un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Farmacia y Parafarmacia en el IES José Caballero de la capital", ha remarcado la consejera.

En total, ha señalado que la provincia de Huelva "dispondrá de 288 ofertas entre ciclos formativos y cursos de especialización que se podrán estudiar el próximo curso escolar". Al respecto, María del Carmen Castillo ha mencionado las "elevadas tasas de empleabilidad derivada de los estudios de FP Dual".

"Hoy más de la mitad del alumnado de muchas familias profesionales encuentra empleo al año de terminar sus estudios, porque cuando un sistema educativo ofrece formación de calidad, conectada con el mercado laboral y con oportunidades reales, los resultados llegan", ha dicho.

CINCO IMPLANTADAS POR PRIMERA VEZ

De la nueva oferta presencial, cinco enseñanzas se implantan por primera vez en la provincia onubense: los grados superiores en Organización y Control de Obras de Construcción (CPIFP Profesor José Luis Graíño, Palos de la Frontera) y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (IES Pintor Pedro Gómez); el grado medio en Construcción (IES Alonso Sánchez); y los cursos de especialización en Comercio Electrónico (IES San Sebastián) y en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados (IES San Miguel, Jabugo), una formación "pionera en Andalucía" y vinculada a "uno de los productos emblemáticos de la provincia y a su proyección gastronómica y turística".

La oferta se completa con los grados medios en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (IES Juan Antonio Pérez Mercader, Corrales) y Electromecánica de Maquinaria (IES Doñana, Almonte), así como con los grados superiores en Asistencia a la Dirección (IES La Arboleda, Lepe), Automoción (IES Cuenca Minera, Minas de Riotinto) e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (IES Fuentepiña).

Con estas enseñanzas, la consejera ha subrayado que Huelva "refuerza una FP más diversificada y conectada con sectores clave de su economía, desde la industria, la hostelería y el turismo, hasta el ámbito sanitario, la construcción y la gestión empresarial, creando nuevas oportunidades de formación y empleo con una amplia proyección de futuro".