Más de un centenar de alumnos granadinos recibe clases telemáticas mientras se arreglan los daños en carreteras

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de alumnos de la provincia de Granada con dificultades para acceder a sus centros por los daños que el tren de borrascas ha provocado en las carreteras de acceso a sus municipios están recibiendo actividad lectiva no presencial.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha explicado en declaraciones a los periodistas que su departamento, junto con la Agencia Pública Andaluza de Educación --que gestiona los transportes-- está evaluando los daños en los distintos centros educativos.

No obstante, las incidencias del temporal afectan fundamentalmente a temas puntuales de transporte en distintas rutas escolares.

Una de ellas es la de Algarinejo-Montefrío, donde 46 alumnos ahora mismo están recibiendo educación lectiva no presencial a través de los equipos del IES Hiponova.

También hay afecciones en la ruta por Dúdar-Quéntar, donde están afectados cinco alumnos en Dúdar más 44 en el municipio de Quéntar que también siguen estos días sus clases de manera telemática.

Se ha dispuesto esta modalidad para cien alumnos de Güéjar Sierra, aunque algunos de ellos sí están asistiendo a sus centros educativos e institutos en la capital cogiendo la ruta desde Pinos Genil.

También hay algunas incidencias en la zona de Guadix; concretamente en el entorno de Polícar, en Beas de Guadix y también en Alicún "con unos 24 alumnos más 18 que serían los que tienen sus centros de referencia tanto en Purullena como en el municipio de Guadix".

"Todos están recibiendo esa actividad lectiva no presencial a los que sumamos un caso puntual que es concretamente el colegio de Pinos Genil" que este miércoles, a consecuencia del desembalse de la presa, también están recibiendo actividad lectiva no presencial.

Se suman otros casos en Loja, donde permanece cerrada la sede del anejo de La Fábrica y en Huétor tájar, con 27 alumnos.

"Cuando se puedan restaurar las carreteras los alumnos podrán ir a sus centros educativos y esperemos que cuanto antes puedan ir recuperando la actividad lectiva presencial", ha señalado la delegada explicando que en todo caso si no se dan las circunstancias para que vuelan a las aulas estos días podrán cursar su formación no presencial en coordinación con sus centros de referencia.