Más de un millar de personas se inscriben en el VI Congreso Andaluz de Coeducación que promueve la igualdad real

El VI Congreso Andaluz de Coeducación abordará violencia de género digital, pornografía y conciliación - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, inauguran este lunes en Torremolinos (Málaga) el VI Congreso Andaluz de Coeducación en el que se han inscrito más de un millar de personas.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, bajo el lema 'Igualdad que se vive, se aprende y se comparte' se promueve la igualdad real de niños y niñas desde la infancia. Las sesiones se desarrollarán el 2 y 3 de febrero de forma presencial en el Palacio de Congresos de la localidad malagueña y también se podrán seguir vía 'streaming'.

Este encuentro va dirigido al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria, profesorado, responsables de los Centros del Profesorado, personal técnico de los centros de la mujer, representantes de las asociaciones de madres y padres, asociaciones de mujeres que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo. La Consejería de Igualdad, a través del IAM organiza este encuentro que cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y las universidades públicas.

En esta edición se han inscrito cerca de 1.100 personas. Las mujeres siguen siendo la inmensa mayoría de personas participantes, el 83 por ciento del total, frente al quince por ciento de hombres y el dos por ciento que prefiere no responder esta cuestión. El profesorado y profesionales del ámbito de la educación repiten como el grupo mayoritario, con más del 63 por ciento. También participan personas del ámbito universitario, municipal, de los centros de la mujer, Ampas, sindicatos, administración de la Junta de Andalucía, entre otras.

Casi el 98 por ciento de las personas inscritas son de Andalucía, Málaga es la provincia que más asistentes aporta, con un total de 353, seguida de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Almería, Granada y Huelva. Hay participantes de todas las provincias andaluzas. El de solicitantes proceden de siete comunidades autónomas, en concreto, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

Durante los días 2 y 3 de febrero una quincena de personas ponentes desarrollará conferencias, mesas expertas, espacios formativos y exposiciones, buenas prácticas, entre otros. La filósofa y una de las principales experta y referentes del pensamiento feminista contemporáneo Ana de Miguel protagonizará la ponencia inaugural con el título 'La coeducación: una escuela de humanismo, una escuela de igualdad'.

Asimismo, se abordarán cuestiones fundamentales como los efectos del consumo de la pornografía por parte la población juvenil, la violencia de género digital en la juventud, la conciliación, la inteligencia artificial y las mujeres, el deporte en la promoción de la igualdad, el papel de los jóvenes frente a los discursos de odio, entre otros temas. Además, se ofrecerán herramientas al profesorado para su empleo en las aulas.

Este año tendrán un papel protagonista los centros educativos, que presentarán sus buenas prácticas en el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género, así como las familias a través de las federaciones y asociaciones de madres y padres del alumnado (Ampas) con una mesa de debate en la segunda jornada.

También se van a presentar 50 trabajos de investigación y experiencias, que casi triplica la cifra de 2025, referidas al ámbito de la coeducación en Andalucía sobre cualquier etapa de la educación formal o informal, desde Infantil hasta la Universidad. De los 50 trabajos, 34 son comunicaciones, siete pósteres y nueve vídeos. Los trabajos más numerosos han sido sobre prevención de la violencia de género (diez), orientación académica y profesional (diez), reconocimiento y respeto a la diversidad (ocho), visibilización de las mujeres (seis), empoderamiento femenino, iniciativa personal y participación (cinco); cuidados, conciliación, corresponsabilidad y autonomía personal (tres); masculinidades para una sociedad más justa (tres), educación afectivo-sexual y emocional (tres) y deporte igualitario y coeducativo (dos). Los trabajos han sido valorados por el Comité Científico.

Además, también se darán a conocer proyectos coeducativos desarrollados por la comunidad educativa sumando un total de 91, que multiplica por cuatro las buenas prácticas de la pasada edición. Las tres iniciativas seleccionadas por el jurado recibirán 500 euros cada una.

También continúa en esta edición el Córner coeducativo, donde estará a disposición de las personas asistentes el material elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El programa completo se puede consultar en 'https://congresoandaluzdecoeducacion.com/'.