Mejoran las infraestructuras educativas de la comarca de Guadix (Granada) con una inversión de 5,1 millones de euros

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, segunda por la derecha en la imagen, junto al alcalde de Guadix, Jesús Lorente, en el centro - JUNTA

GUADIX (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada "ejecuta un ambicioso plan de inversiones en la comarca de Guadix que, sumando todas las partidas presupuestarias activas entre 2019 y 2025, alcanza la cifra global de 5.186.074 euros".

Así lo ha asegurado la delegada de Desarrollo Educativo en Granada, María José Martín, quien considera que "es una inversión sin precedentes que refleja el firme compromiso de la Junta de Andalucía con la modernización y mejora de la infraestructura educativa accitana".

En concreto, en el municipio de Guadix, desde el año 2019 hasta el presente curso, el desglose de las inversiones ascendió a 1.693.536 euros, una cantidad que se está materializando en mejoras directas para los centros educativos a través de fondos para gasto corriente, equipamiento tecnológico, instrumentos musicales y obras de infraestructura de gran relevancia.

Con el objetivo de comprobar 'in situ' el impacto de estas inversiones, la delegada territorial ha visitado dos centros educativos de la localidad y se ha reunido con los equipos directivos y el profesorado del IES Pedro Antonio de Alarcón y del CEIP Adelantado Pedro de Mendoza, donde ha podido constatar cómo los fondos asignados están contribuyendo a mejorar la calidad educativa.

La visita al IES Pedro Antonio de Alarcón de Guadix se ha centrado en la inauguración oficial del nuevo ciclo formativo de Grado Medio en Emergencias y Protección Civil, una apuesta estratégica que responde a las demandas del territorio y amplía la oferta educativa de la comarca.

Durante su visita, la delegada ha destacado que "desde la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional estamos haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes para que los estudiantes de Guadix y toda la comarca tengan las mejores condiciones posibles para su aprendizaje. Ver hoy cómo estos recursos se traducen en mejoras reales en las aulas, en talleres modernizados o en una mayor eficiencia energética, confirma que vamos por el buen camino. Nuestro objetivo es seguir apoyando a la comunidad educativa accitana".

El curso pasado, los centros educativos de Guadix recibieron la asignación de fondos que se han hecho efectivos al inicio del presente curso, entre ellos 181.699 distribuidos entre la E.O.I. Accitania, los IES Pedro Antonio de Alarcón, Padre Poveda y Acci, y la Escuela de Arte, para necesidades de funcionamiento.

También se ha invertido 17.619 destinados a colegios de infantil y primaria como el CEIP Ruiz del Peral, Medina Olmos, Adelantado Pedro Mendoza, y la Escuela Infantil La Alcazaba, para la adquisición de mobiliario y material duradero y 36.000 euros en fondos de modernización de créditos para los IES Pedro Antonio de Alarcón y Padre Poveda, vinculados a nuevas autorizaciones de ciclos formativos.

En línea con la digitalización de las aulas, Guadix ha recibido una partida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para dispositivos informáticos y para instrumentos musicales. El capítulo más significativo de la inversión corresponde a las obras de infraestructura, con un importe de 1.390.181,84 euro ya ejecutado o en proceso.

Según la delegada, "esta batería de inversiones consolida a Guadix y su comarca como un referente en educación en la provincia, garantizando que sus estudiantes dispongan de instalaciones modernas, seguras y bien equipadas, desde la etapa infantil hasta la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas".