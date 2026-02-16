Moreno inaugura el CEIP Bahía de Almerimar en El Ejido (Almería) tras una inversión de nueve millones y años de espera

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería). - Esther Lobato - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes oficialmente el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), un centro educativo con capacidad para 450 alumnos, en cuya construcción el Gobierno andaluz ha invertido nueve millones de euros y que ya se estrenó el pasado mes de septiembre con el arranque del presente curso escolar.

Durante su visita a las instalaciones, en la que ha compartido la jornada con alumnos y profesores del colegio, Moreno ha destacado que este nuevo centro "da respuesta a una antigua reivindicación de toda la zona de Almerimar", localidad cuya población ha aumentado sensiblemente durante los últimos años hasta alcanzar los 12.000 habitantes, consolidándose de esta forma como el segundo núcleo de población de El Ejido.

"Habéis luchado mucho por este colegio de infantil y primaria. Ni más ni menos que casi diez años esperando para verlo hecho realidad hasta este curso, ya en marcha con alumnos que hoy llegan hasta tercero de Primaria", ha afirmado el presidente.

En concreto, son 299 los niños matriculados actualmente en el centro, que está dotado con 18 aulas, biblioteca, gimnasio, comedor, servicios y diferentes equipos tecnológicos e informáticos.

"Se han dejado atrás las aulas prefabricadas y los problemas que han ido retrasando la construcción del CEIP Bahía Almerimar, pero en todo este tiempo, los maestros, los padres y madres y los estudiantes que ya habitaban este recinto, han dado lo mejor de sí. Para todos, este inicio de curso en septiembre pasado fue más especial que nunca. Un año de estreno. Un curso en el que reencontrarse con amigos y compañeros de siempre o conocer a algunos otros, pero en un colegio nuevo", ha destacado Moreno.

Asimismo, el presidente ha anunciado que el Gobierno andaluz avanza en la licitación de la obra de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, una actuación igualmente muy esperada en El Ejido.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha realizado un balance "muy satisfactorio" de la colaboración institucional con la Junta y ha destacado que en el municipio se han llevado a cabo 42 actuaciones educativas en los últimos años, con una inversión acumulada que supera los 18 millones de euros.

"Era una necesidad y se ha priorizado", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que la educación es "crucial para nuestro desarrollo" en un municipio con una población joven y en crecimiento.

Góngora ha subrayado además que la futura puesta en marcha del nuevo instituto en la zona de Almerimar permitirá evitar desplazamientos de hasta ocho o nueve kilómetros a parte del alumnado y completará una inversión cercana a los 30 millones de euros en infraestructuras educativas en este entorno.

Por su parte, el director del centro, Custodio, ha considerado que la inauguración oficial supone la culminación de "un sueño largamente esperado por la comunidad de Almerimar" y ha resaltado que el colegio nace con "vocación de preparar a nuestros niños y niñas hacia los retos del hoy y del mañana".

El director ha agradecido expresamente la implicación del claustro y del equipo directivo, así como el apoyo de la AMPA "desde el primer minuto", y ha defendido que el centro aspira a consolidarse como un espacio "vivo, estimulante y lleno de oportunidades" para el alumnado.

Desde el año 2019, en toda la provincia de Almería se han hecho 387 obras de ampliación y reforma o de construcción de cinco nuevos centros educativos, por valor de 93,5 millones de euros. A ello se suman 15 obras que están en ejecución, con una inversión de 31,5 millones de euros, entre ellas tres nuevos IES.