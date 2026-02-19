Nueve estudiantes de centros educativos de Málaga participarán en el campeonato nacional FP SpainSkills 2026

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (1i), asiste a la jornada de entrenamiento y convivencial del alumnado que representará a Andalucía en las Olimpiadas de Formación Profesional, las 'SpainSkills'. - Esther Lobato - Europa Press

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve estudiantes de centros de Formación Profesional de la provincia de Málaga participan en Madrid del 24 al 28 de febrero en el campeonato nacional de FP 'Spainskills 2026', donde tendrán que demostrar las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

En estas olimpiadas bienales participan los mejores alumnos de cada comunidad autónoma y tienen como objetivo divulgar y promocionar el atractivo de esta formación, además de servir de lugar de encuentro para estudiantes, profesorado y empresas. En total son 29 los candidatos de toda Andalucía.

En el caso de la provincia de Málaga, de los nueve participantes, uno lo hará en modalidad de exhibición y estará representada por el IES La Rosaleda --modalidad de Fontanería y Calefacción, de Ebanistería, de Tecnología del Automóvil, de Restaurante y Bar y de Refrigeración y Aire acondicionado--; el IES número 1 Universidad Laboral --modalidad de Floristería--; el IES El Palo --modalidad de Peluquería y de Estética--; y el CDP San José --en modalidad de exhibición Farmacia y Parafarmacia--.

La delegación andaluza está compuesta por 29 competidores de 27 especialidades, una de ellas de exhibición. Los estudiantes, procedentes de 17 centros sostenidos con fondos públicos de siete provincias andaluzas, irán acompañados por 27 docentes tutores y 27 profesores expertos.

Estos alumnos resultaron ganadores con medalla de oro en el VIII Campeonato de FP AndalucíaSkills, las conocidas como Olimpiadas de FP, celebrado en Jaén en noviembre de 2025 con la participación de 180 estudiantes.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha animado a la delegación andaluza y ha destacado que "esta es una excelente ocasión para poner en valor el talento de la FP andaluza, cuyo alto nivel formativo ya quedó patente en la última competición nacional, donde fuimos la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas, siete oros y cuatro platas".

Asimismo, ha expresado su confianza en el excelente papel que desempeñará la delegación andaluza y ha deseado a todo el equipo la mayor de las suertes en esta cita nacional.

En esta edición, los competidores medirán sus habilidades en 31 modalidades oficiales y tres especialidades de demostración. En concreto, la delegación andaluza participará en la modalidad de exhibición de Farmacia y Parafarmacia.

Además, en 26 modalidades oficiales de Mecatrónica, Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Fontanería y Calefacción, Electrónica, Desarrollo Web, Instalaciones Eléctricas, Control Industrial, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la Moda, Tecnología del Automóvil, Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pintura del Automóvil, Jardinería Paisajística, Refrigeración y Aire acondicionado, TIC Administración de Sistemas en Red, Atención Sociosanitaria, Escaparatismo, Panadería-Pastelería y Recepción hotelera.

Las olimpiadas de FP constituyen un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.

Andalucía ha logrado destacados hitos en las tres últimas ediciones de la competición nacional. Desde 2019, su participación se ha saldado con un total de 25 medallas, situándose como la segunda comunidad autónoma con más galardones, sólo por detrás de Cataluña. No obstante, lidera el ranking nacional en número de medallas de oro, consolidando así su excelencia y el alto nivel de su Formación Profesional.

Tras el encuentro en la capital, los jóvenes finalistas continuarán su trayectoria en Euroskills y Worldskills, que se celebrarán en Düsseldorf (Alemania) y Shanghái (China), respectivamente.