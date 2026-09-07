Las obras de ampliación del IES Torre Almirante de Algeciras (Cádiz) llegan a su fase de cimentación

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita al IES Torre Almirante de Algeciras, donde la Junta está acomentiendo trabajos de mejora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado, junto a alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, las obras de ampliación que se ejecutan en el IES Torre Almirante de Algeciras por un importe superior al millón de euros, cuyos trabajos se centran actualmente en la cimentación del nuevo edificio, una vez llevado a cabo el acondicionamiento del terreno, así como la gestión de residuos y la seguridad y salud.

Con la citada inversión se va a dotar al centro de los espacios necesarios para que pueda impartir el ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, de la familia de Electricidad y Electrónica, ha indicado la Junta en una nota.

El plazo de ejecución del proyecto es de 9 meses, por lo que próximos meses se avanzará hacia la fase estructural.

Durante la visita se ha podido comprobar la marcha de las obras, que comenzaron el pasado mes de julio y consisten en la construcción de un nuevo edificio, conectado a los aularios ya existentes, que albergará un aula polivalente, un aula de informática, un taller de sistemas automáticos, un laboratorio, un seminario, aseos y cuartos para instalaciones y limpieza.

El nuevo edificio supone una ampliación del centro en 641 metros cuadrados de superficie y la actuación incluye también las obras necesarias para comunicar los distintos espacios del centro y adecuar la urbanización, siendo una actuación cofinanciada con fondos europeos del Fondo de Transición Justa, que refuerza la formación técnica, industrial y tecnológica en el Campo de Gibraltar.

Mercedes Colombo ha destacado la apuesta que viene haciendo el Gobierno andaluz por mejorar la oferta formativa en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, insistiendo en que "la FP es clave para mejorar la empleabilidad de nuevos jóvenes".

En este sentido, ha señalado que este curso, que arranca el 15 de septiembre para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, se cuenta con tres nuevos ciclos en el Campo de Gibraltar: el de Automatización y Robótica Industrial en el IES Torre Almirante de Algeciras; el de Transporte y Logística en el IES Mar de Poniente de La Línea; y el Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas en IES Almadraba de Tarifa.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado "la importancia" de seguir trabajando de la mano de la Junta para "hacer realidad proyectos que vienen a mejorar la ciudad y la calidad de vida de los algecireños".

En este sentido, ha puesto en valor los trabajos que se están llevando a cabo en el IES Torre Almirante, así como otros proyectos de futuro, como el Centro para Mayores de El Cobre, el Centro de Salud de la Bajadilla, el Conservatorio Paco de Lucía o el centro de día de San José Artesano, subrayando especialmente "el impulso" a la Formación Profesional.

"Es una alegría y es importante ver cómo avanzan obras como la del instituto Torre Almirante, que suponen una mejora muy necesaria para nuestra comunidad educativa. Una comunidad educativa a la que hemos destinado más de dos millones de euros en materia de mantenimiento desde el Ayuntamiento, consolidando así ese trabajo conjunto con la Junta de Andalucía", ha señalado.

IES HOZGARGANTA DE JIMENA Y MEJORAS EN OTROS CENTROS

Por otro lado, la delegada ha informado de que ya se ha firmado el acta de replanteo para comenzar las obras del IES Hozgarganta de Jimena de la Frontera, trabajos que suponen una inversión que supera los 480.000 euro, a través de los cuales se van a reparar cubiertas y fachadas y se van a acometer tareas de urbanización.

"Nos comprometimos a dar una solución a estos problemas y cumplimos con los vecinos de Jimena y de la comarca", ha dicho Colombo.

Además, ha recordado las diversas actuaciones que desde la Consejería de Educación se vienen llevando a cabo en el Campo de Gibraltar, como la licitación por casi 380.000 euros las obras de reparación del IES Mediterráneo de La Línea por los daños que sufrió en el tren de borrascas; la licitación por casi 240.000 euros del suministro e instalación de una planta piloto de producción de hidrógeno verde en el IES Mediterráneo; o la rehabilitación que ya está en marcha del IES Virgen de la Esperanza de La Línea por 1,1 millones de euros.