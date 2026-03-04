El Plan Andalucía Actúa destina más de 3,5 millones a 19 actuaciones en centros educativos de la provincia de Córdoba

El delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina (centro), en su visita a la Escuela Infantil Jesús de Ledesma. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este miércoles en la Escuela Infantil Jesús de Ledesma de la capital cordobesa de las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en centros educativos de la provincia en el marco del Plan Andalucía Actúa, impulsado por el Gobierno andaluz para hacer frente a los daños ocasionados por el reciente temporal y que destinará 3,5 millones de euros para 19 actuaciones en la provincia.

Según ha detallado Molina, "el Gobierno andaluz está respondiendo con rapidez y eficacia ante los daños provocados por el tren de borrascas de las últimas semanas, reorientando todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de los centros educativos".

El Plan Andalucía Actúa cuenta con un presupuesto global de 1.780 millones de euros y tiene como objetivo mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad autónoma. En este marco, el Consejo de Gobierno del pasado 25 de febrero aprobó una primera transferencia de 55 millones de euros para actuaciones urgentes en centros educativos, a ejecutar por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

"Se trata de una actuación inmediata que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública, destinando fondos extraordinarios para reparar cuanto antes los daños y evitar que afecten al día a día de los alumnos y docentes", ha subrayado Molina.

En la provincia de Córdoba ya se han aprobado once actuaciones urgentes, cuatro en la capital --en los centros CEIP Los Califas, Escuela Infantil Jesús de Ledesma, IES Averroes e IES Blas Infante-- y siete en la provincia --IES Sierra de Aras y CEIP El Prado, en Lucena; CEIP Castillo de Anzur, en Puente Genil; CEIP Los Alcalá Galiano, en Doña Mencía; CEIP Francisco García Amo, en Nueva Carteya; CEIP Urbano Palma, en Santaella; e IES Felipe Solís, en Cabra--.

La inversión aprobada asciende a 775.000 euros en la capital y 1.370.000 euros en la provincia, superando los 2,1 millones de euros en total. La mayoría de estas actuaciones consisten en reparaciones o sustitución de elementos dañados por el temporal, fundamentalmente cubiertas, lucernarios, aleros, muros de contención, fijación de carpinterías exteriores y sustitución de falsos techos, así como reparaciones estructurales de forjados, daños en instalaciones eléctricas y otros ámbitos.

Asimismo, se encuentran pendientes de aprobación otras ocho actuaciones más en la provincia, dos en la capital --Escuela de Arte Dionisio Ortiz e IES Maimónides-- con una inversión prevista de 550.000 euros, y seis en la provincia --Conservatorio de Música, IES Fernando III El Santo y CEIP Niceto Alcalá Zamora, en Priego de Córdoba; CEIP Valverde y Perales, en Baena; CEIP Nuestra Señora de la Expectación, en Encinas Reales; y CEIP Torre del Castillo, en Monturque-- con una inversión prevista de 880.000 euros. En total, las 19 actuaciones, aprobadas y pendientes, superarán los 3,5 millones de euros en la provincia.

El delegado ha recalcado que esta partida extraordinaria "no es la única inversión en infraestructuras educativas en Córdoba", ya que al Plan Andalucía Actúa se suman el Programa para la Mejora del Confort Térmico 2025-2026, con 5,2 millones de euros, y el programa 'Mejora tu centro' 2025-2026, con 4,3 millones de euros. "Estamos hablando de más de 9,5 millones de euros adicionales para seguir modernizando nuestros centros educativos, mejorar su eficiencia energética y garantizar espacios adecuados para la enseñanza", ha indicado.

Para concluir, Molina ha destacado que "el Plan Andalucía Actúa refuerza el compromiso firme del Gobierno andaluz con la educación pública, destinando recursos urgentes y adicionales para paliar los daños provocados por el temporal en los centros educativos de Córdoba". "Con una inversión que superará los 3,5 millones de euros en 19 actuaciones, sumada a los más de 9,5 millones de euros de otros programas de mejora, garantizamos la reparación de instalaciones, la seguridad de los alumnos y el mantenimiento de unas infraestructuras modernas y funcionales en toda la provincia", ha apostillado.