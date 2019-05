El plan de refuerzo educativo estival de la Junta cierra el plazo de inscripciones con 3.657 solicitudes

Publicado 14/05/2019 15:44:25 CET

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El plan de refuerzo educativo estival puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte, dirigida por Javier Imbroda, ha cerrado el plazo de inscripciones con 3.657 solicitudes para las 100.000 plazas ofertadas por el departamento del ramo.

Así lo ha indicado este martes, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ha ofrecido la cifra final de inscripciones en el citado programa.

Sobre la posibilidad de que el programa se pueda "suspender o reconducir" ante la escasa demanda de plazas, Bendodo se ha remitido a la comparecencia que Imbroda ofrecerá este miércoles en el Pleno del Parlamento para informar sobre este asunto, añadiendo que será el consejero de Educación quien tome las decisiones al respecto.

No obstante, el número tres del Ejecutivo andaluz ha agradecido el "interés" de la comunidad educativa por esta iniciativa y de los 3.657 alumnos que se han inscrito a día de hoy, dejando claro que desde el Gobierno andaluz "vamos a seguir apostando por una educación en Andalucía".

"No hay nada más antisocial que un modelo de educación pública que no funcione y vamos a intentar implementar todas las medidas posibles", ha defendido Bendodo, quien ha garantizado que el Ejecutivo andaluz "no se va a quedar con los brazos cruzados ni se va a conformar con un 21 por ciento de fracaso escolar".

Sobre el plan de refuerzo educativo se pronunciaba este lunes el consejero de Educación, quien subrayaba la voluntariedad de este programa y emplazaba en este sentido a que serán los padres quienes "tengan que decidir si sus hijos deben aprovecharlo o si prefieren tenerlos en sus casas jugando a videosjuegos".

Imbroda, que decía no estar "decepcionado" por la receptividad mostrada, reivindicaba el esfuerzo que ha hecho el equipo de su consejería, "que ha trabajado muy duro en apenas tres meses" con el objetivo de ofrecer 100.000 plazas voluntarias "para que nuestros niños que fuesen renqueantes pudiesen coger este programa y aprovecharlo".