Del Pozo advierte del "peligro" de perder una "oportunidad única" con los fondos del primer ciclo de infantil

SEVILLA/MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha expresado este martes su preocupación por "el riesgo de desaprovechar la oportunidad única" para Andalucía de convertir los fondos europeos destinados al primer ciclo de infantil en "un punto de inflexión" en el crecimiento de las tasas de escolarización.

Así, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Educación y FP en Madrid, Del Pozo ha asegurado que, "con 22.000 plazas sin cubrir en las escuelas infantiles andaluzas, sólo redirigiendo esos más de 120 millones de euros hacia la gratuidad para las familias, descartando la creación de más plazas públicas, se podrá cumplir con el objetivo marcado por la Comisión Europea, que no es otro que el aumento de las tasas de escolarización en esta etapa, situada en el 52% en este curso 22-23 en la Comunidad, una de las más altas del país", según ha recogido la Junta en un comunicado.



"Que tengamos casi 100.000 niños escolarizados en el 0-3 demuestra que el modelo de colaboración público-privada implantado hace años en Andalucía es un éxito. Este Gobierno andaluz va a seguir defendiendo a un sector que genera más de 15.000 empleos en nuestra tierra. Nuestro objetivo es que con esos fondos podamos cubrir esas más de 22.000 plazas vacías en esta etapa fundamental para el desarrollo de nuestros niños y niñas y también para la conciliación", ha mantenido.

Del Pozo espera que el Ministerio "sea sensible a lo que verdaderamente necesita Andalucía", que cuenta con el 23,7% del alumnado en esta etapa de 0-3 años de toda España, en consonancia también con el sector de las escuelas infantiles.

Además, ha recordado que la Consejería abrió una convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos andaluces puedan acceder también a estos fondos europeos destinados al primer ciclo de infantil, y que estará resuelta en este mes de diciembre.

Por otra parte, respecto a la prueba de acceso a la universidad (EVAU), objeto también de debate, la consejera ha propuesto "utilizar el año de demora" anunciado por la ministra Pilar Alegría en la aplicación del nuevo modelo para "buscar un espacio de consenso sobre una propuesta más unificada en todo el país que responda a los principios de igualdad de oportunidades".

Ha reiterado que la propuesta del Ministerio "no responde a lo que necesitan los alumnos que acceden a la universidad y no resuelve las disparidades entre las comunidades cuando tenemos un distrito único universitario".

"No acabamos de entender la prueba de madurez, que no es objetiva y además rebaja la exigencia. Nos falla la base, no compartimos el modelo ni cómo está orientado. Nosotros pensamos utilizar este año de demora para intentar cambiarlo sobre la base del consenso", ha dicho.

Por otra parte, en la Conferencia Sectorial se ha aprobado el reparto de los fondos entre las comunidades para abordar la escolarización de los estudiantes ucranianos que han llegado a España debido a la guerra que sufre su país.

Por último, ha destacado que Andalucía ha escolarizado en la enseñanza obligatoria no universitaria a algo más de 3.000 alumnos provinientes de Ucrania, integrados en centros ordinarios con el apoyo de recursos específicos como las aulas Atal (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística), utilizado de forma habitual en el sistema educativo andaluz para ayudar al alumnado inmigrante.