Reconocido el IES Peña del Águila, de Mancha Real (Jaén), por impulsar la lectura, el bilingüismo y la innovación

Visita al IES Peña del Águila. - JUNTA

MANCHA REAL (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El IES Peña del Águila, de Mancha Real (Jaén), ha sido reconocido por impulsar la lectura, el bilingüismo y la innovación educativa a través proyectos interdisciplinares.

Así lo ha indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, durante su visita al centro, que ha logrado dos segundos premios: en los IX Premios de Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura por el proyecto 'La Educación frente al ruido: una falla por la lectura' y en los Premios de Buenas Prácticas Bilingües por 'Reading heals us'.

Durante la visita, ha podido profundizar en las iniciativas desarrolladas por el profesorado y el alumnado en ambas propuestas, según ha informado este lunes en una nota el Gobierno andaluz.

Ambas tienen la lectura como eje vertebrador y apuestan por un enfoque interdisciplinar para conectar distintas áreas del conocimiento, fomentar el aprendizaje colaborativo y estrechar los vínculos entre el centro educativo, el patrimonio cultural y la vida de Mancha Real.

El delegado ha trasladado su reconocimiento a la comunidad educativa por su implicación y compromiso, y ha destacado la capacidad de estos proyectos para convertir la lectura en una herramienta transversal de aprendizaje, creatividad e inclusión.

Con estas dos iniciativas, el IES Peña del Águila de Mancha Real pone de manifiesto el potencial de la lectura como herramienta para conectar conocimientos, promover el aprendizaje colaborativo y desarrollar competencias clave.

"Una experiencia que, desde la implicación de toda la comunidad educativa, demuestra cómo la innovación metodológica puede contribuir a despertar el interés por los libros y enriquecer la formación integral del alumnado", ha afirmado Solano.

Los dos proyectos comparten el objetivo de fomentar el hábito lector entre el alumnado y mejorar su competencia lingüística a través de una propuesta interdisciplinar que integra la lectura con la tecnología, la robótica, las artes plásticas, la música y los idiomas.

El eje vertebrador ha sido la creación de la falla escolar 'El libro de tu vida', una iniciativa vinculada a una tradición con 50 años de arraigo en Mancha Real. Han participado 250 alumnos y alumnas y 48 docentes de diferentes etapas educativas, que han trabajado de forma coordinada mediante metodologías cooperativas y proyectos interdisciplinares.

ITINERARIO

En el marco del proyecto 'Educación frente al ruido: una falla por la lectura', el centro ha desarrollado un itinerario lector organizado en tres fases: descubrimiento, exploración y consolidación, con actividades como la renovación y dinamización de la biblioteca escolar, encuentros con escritores, debates educativos, elaboración de reseñas literarias digitales y creación de lectómetros mediante herramientas de programación y robótica.

Estas actuaciones se han orientado a acercar la lectura al alumnado desde distintas áreas del conocimiento y favorecer su participación activa en el proceso de aprendizaje.

Por su parte, el proyecto 'Reading heals us' ha reforzado el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras mediante la metodología STEAM, que combina ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

La iniciativa ha incluido la elaboración de reseñas literarias en español, inglés y francés, la creación de contenidos audiovisuales, el diseño de elementos mediante impresión 3D y la programación de dispositivos electrónicos. De este modo, la lectura se ha convertido también en una oportunidad para desarrollar las competencias lingüísticas, tecnológicas y creativas del alumnado.

INTERCAMBIO

Asimismo, la participación en programas e iniciativas europeas como eTwinning y Erasmus+ ha facilitado experiencias de comunicación en inglés e intercambio con estudiantes de otros países, ampliando las oportunidades de aprendizaje y favoreciendo una perspectiva educativa más internacional.

Ambos proyectos han contado también con la colaboración de las familias, las instituciones locales y distintas entidades, ampliando el alcance de las actividades más allá del ámbito escolar. Además de la exposición pública de la falla, el trabajo desarrollado se ha dado a conocer en la feria tecnológica Fantec, como parte de las actuaciones dirigidas a compartir las experiencias educativas y los resultados obtenidos.