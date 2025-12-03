La rehabilitación integral del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén finalizará este mes

Visita al IES Santa Catalina - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está culminando los trabajos de rehabilitación integral del Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Catalina de Alejandría de Jaén, que cuentan con un presupuesto total de 4.513.719,64 euros y que se encuentran ya a más de un 98 por ciento de ejecución por lo que se prevé que finalicen en este mes de diciembre.

Así lo ha indicado el viceconsejero Pablo Quesada, en su visita a este instituto, donde ha subrayado que la actuación supone una mejora general de los edificios que componen el IES Santa Catalina de Alejandría, especialmente en aspectos como la eficiencia energética, el confort térmico, la accesibilidad y la seguridad.

Esta intervención, recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, está cofinanciada con fondos Next Generation EU asignados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP).

Quesada ha destacado que desde el año 2019 la Consejería ha finalizado en la provincia de Jaén un total de 317 obras de construcción, ampliación o mejora de centros educativos, con una inversión de más de 63,2 millones de euros. De ellas, 49 actuaciones, por 17,5 millones de euros, se han llevado a cabo en centros de la capital jiennense.

Actualmente están en ejecución en la provincia un total de 19 actuaciones por un importe de 15,5 millones de euros, entre las que destacan las obras del IES Santa Catalina de Alejandría. Este centro, con cerca de 900 estudiantes matriculados, fue construido en los años 60 del pasado siglo y cuenta con varias edificaciones, entre ellas el edificio principal de tres plantas que se destina a aulario y cuatro alas perpendiculares y una edificación, paralela a la principal, que alberga el gimnasio y las aulas para ciclos formativos. Además de un edificio independiente donde se ubica la biblioteca.

Entre otras actuaciones, con estas obras se han sustituido las carpinterías de las ventanas por otras de mayor eficiencia energética y dotadas con lamas para la protección solar, y en la fachada se han incorporado paneles SATE --sistema de aislamiento térmico por el exterior--, contribuyendo ambas cosas a mejorar la inercia térmica de la envolvente.

Por otra parte, se ha sustituido una cubierta inclinada de 2.575 metros cuadrados con problemas de goteras y filtraciones y se ha mejorado la envolvente del aula-taller, ubicada en la antigua capilla.

Las obras han incluido, asimismo, la instalación de un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática en los espacios que lo requieran, la colocación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico del centro y la sustitución del sistema de calefacción para evitar los combustibles fósiles.

También se han reemplazado todas las luminarias por otras nuevas con menor consumo energético; los núcleos de aseos han sido objeto de una reforma integral, garantizándose la eficiencia en materia de agua; y se han actualizado las medidas de seguridad contraincendios y la instalación eléctrica, incluyendo dispositivos de control energético.

Asimismo, se han diagnosticado y solucionado las patologías que afectaban al edificio que contiene el gimnasio y las aulas de ciclos formativos, en el que se ha renovado su fachada, mejorando su eficiencia energética, y se ha facilitado su accesibilidad y comunicación con el resto de edificios.

Se han eliminado también otras barreras arquitectónicas existentes en el recinto del instituto, colocándose pasarelas, salvaescaleras o rampas. Con esta actuación se debe lograr en este centro una reducción mayor al 30 por ciento en el consumo de energía primaria no renovable.

Además, al formar parte del programa Pirep, un requisito imprescindible ha sido garantizar que al menos el 70por ciento de los residuos generados en la ejecución de la obra hayan sido reutilizados, reciclados y recuperados. A su vez, la producción de estos residuos se ha limitado tanto en los procesos de construcción como demolición, empleándose técnicas que apoyen la circularidad.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha destinado también 4,3 millones para mejorar el confort térmico en 333 centros educativos de la provincia de Jaén, con lo que "está llegando a prácticamente todos los municipios jiennenses".

Así, los centros beneficiarios ya han recibido una transferencia directa de fondos propios para cada uno de ellos, recibiendo una cantidad específica que puede alcanzar los 60.000 euros. En la ciudad de Jaén, esta medida alcanza a 42 centros docentes con una inversión de 756.911,38 euros. Esta medida refuerza la autonomía de gestión económica de los centros, permitiendo a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades y actuaciones reales, garantizando soluciones personalizadas y de rápida solución.

Los fondos podrán destinarse a instalaciones de toldos o porches, a la creación de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico, incorporación de sistemas de ventilación y climatización, entre otros, y se simultaneará con el 2º Plan de Bioclimatización que, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas, se ejecutará en Jaén con 17 actuaciones en 12 municipios, por un importe de 7,2 millones de euros.