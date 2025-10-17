Sale a licitación por 9,7 millones de euros las obras para el nuevo IES de Las Marinas en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Solar para el IES Las Marinas en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha sacado a licitación pública las obras de construcción del nuevo IES de Las Marinas en Roquetas de Mar (Almería) por un importe de 9.726.188,4 euros y un periodo de ejecución de 22 meses una vez que se inicien los trabajos.

La actuación, consultada por Europa Press, cuenta con una cofinanciación del 85 por ciento de fondos europeos. Con ella se pretende dotar de un nuevo centro educativo con 620 plazas escolares al municipio en sustitución al instituto ya existente, que se reparte en distintas sedes.

El proyecto contempla cuatro líneas de ESO y dos más de Bachillerato con el que poder ofertar 620 plazas escolares: 480 de Secundaria y 140 de Bachillerato. El centro se ubicará sobre una parcela de 5.349 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 5.033 metros, distribuida en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

La zona docente de secundaria estará compuesta por 16 aulas polivalentes, dos aulas de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación plástica y audiovisuales, un aula taller, dos aulas de desdoble y otras dos aulas de apoyo y refuerzo pedagógico.

Para Bachillerato, el centro dispondrá de cuatro aulas polivalentes, un aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico. Además, compartirá con secundaria tres laboratorios, un aula de dibujo y una última de tecnologías de la información y comunicación (TIC). En la zona docente común se ubicarán quince departamentos, gimnasio y vestuarios, aseos, una biblioteca y un aula de educación especial con aseo adaptado.

El área de administración albergará los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretario/a, sala de orientación, despacho para las asociaciones de padres y madres y del alumnado, conserjería y reprografía, secretaría, así como sala y aseos del profesorado.

Como servicios comunes, tendrá cafetería, almacén, aseos, vestuarios de uso no docente y cuarto de limpieza y basura. Por último, en las zonas exteriores del instituto habrá porche cubierto, dos pistas polideportivas, zona de juegos, huerto, área de estacionamiento y jardín.

El centro incorporará placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, en línea con el objetivo de conseguir edificios docentes más sostenibles y reducir el coste energético de los mismos.

Asimismo, dispondrá de un novedoso sistema de ventilación natural para garantizar la calidad del aire interior, diseñado por la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este se compondrá, en cada una de las aulas, de ventanas automatizadas con un sensor de CO2 que determinará el nivel a partir del cual se activará su apertura.