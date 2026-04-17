La sede de la Junta acoge una exposición del alumnado de la Escuela de Arte de Huéscar (Granada)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, recorre la exposición 'Un lugar en el mundo'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada ha acogido una visita guiada a la exposición 'Un lugar en el mundo', un proyecto multidisciplinar realizado por el alumnado de la Escuela de Arte de Huéscar.

Concretamente, las obras pertenecen a los alumnos del Bachillerato de artes, Ciclo Formativo Grado Medio de Forja Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Cerámica Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Ebanistería Artística y Ciclo Formativo Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración de esta escuela.

Al acto ha asistido la delegada del ramo, María José Martín, quien ha recorrido la muestra acompañada por profesores y estudiantes del centro, encargados de explicar los detalles de cada obra.

El proyecto nace con el objetivo de crear una colección de sillas artísticas que representen, de forma simbólica y visual, ese espacio íntimo, emocional, real o imaginario que cada participante considera su "lugar en el mundo": su ciudad, su provincia o su lugar favorito.

La muestra tiene carácter itinerante y busca promover la movilidad del arte y las ideas por diferentes localidades y centros culturales, así como fomentar la cooperación entre centros educativos y establecer vínculos culturales.

La exposición permanecerá abierta en la Delegación Territorial de Educación hasta el próximo 18 de mayo, en que se trasladará a la muestra expositiva MADE que se celebrará en el Museo Memoria de Andalucía.

La exposición, que se enmarca dentro de una formación en centro coordinada por el CEP de Baza desarrollada durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, presenta 19 propuestas escultóricas y funcionales que transforman la silla en un objeto cargado de significado simbólico, artístico y emocional.

Durante el recorrido, los propios alumnos explicaron el proceso creativo, los bocetos y la construcción de cada pieza, mientras que el profesorado destacó el valor del proyecto como integrador de disciplinas artísticas, literarias y musicales.

La delegada ha valorado "la capacidad del arte para construir significados y crear verdaderos lugares en el mundo desde el aula" y ha felicitado al centro por fomentar aprendizajes tan significativos y colaborativos, así como por su apuesta por la itinerancia y la proyección cultural del talento emergente.