Seis centros docentes de la provincia de Jaén participarán en la XI edición de RetoTech

Imagen de RetoTech - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis centros docentes de la provincia de Jaén han sido seleccionados para participar en la XI edición de RetoTech de la Fundación Endesa, que tiene como objetivo fomentar entre los jóvenes el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--.

El programa, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y con el apoyo de BQ Educación, reta a los centros educativos a desarrollar durante el curso escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y esté enfocado en resolver problemas de su entorno escolar o social.

Para hacer posible este proceso, la Fundación Endesa y la Consejería acompañan y respaldan a los centros, proporcionando formación al profesorado, kits de robótica o placas programables, recursos para aprender programación y robótica y acompañamiento técnico.

En esta undécima edición, Fundación Endesa ha seleccionado 286 centros educativos en toda España. Del total, 67 pertenecen a Andalucía --24 son grupos de Educación Primaria y 43 de Educación Secundaria--.

Los centros seleccionados de la provincia de Jaén han sido el IES Castillo de la Yedra de Cazorla, IES Santísima Trinidad de Baeza, IES Torre Olvidada de Torredelcampo, IES Santo Reino de Torredonjimeno, Colegio La Milagrosa de Úbeda y Colegio San Vicente de Paúl de Jaén.

Además, el profesorado de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación online y presencial centrada en los dos bloques del programa: robótica y programación. Estos cursos podrán ser reconocidos con los créditos correspondientes según la normativa de cada comunidad autónoma.

Fundación Endesa otorgará un total de 24 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso escolar 2025-2026. Tres de ellos serán los Premios Fundación Endesa, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq.

Además, se entregarán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, que consisten en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D. Por último, se darán siete premios por parte de un jurado de Endesa, uno por cada comunidad autónoma participante, para aquellos proyectos enfocados en la sostenibilidad, la ciencia energética o la mejora del planeta.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 docentes. Con esta nueva edición llegará a más de 1.700 centros educativos y 70.000 estudiantes.