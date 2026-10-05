Un total de 17 centros educativos de la provincia de Jaén se beneficiarán del II Plan de Bioclimatización escolar

Apertura del IES Jándula en Andújar - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 17 centros educativos de la provincia de Jaén se van a beneficiar del II Plan de Bioclimatización escolar impulsado por la Junta de Andalucía. Se trata de una iniciativa diseñada para mejorar el confort térmico de los centros educativos.

Así lo ha indicado durante la inauguración del curso escolar 2026/2027 en el IES Jándula de Andújar (Jaén). El delegado --acompañado por el alcalde, Francisco Carmona, y por la directora del instituto, María Aránzazu González-- ha detallado que el IES Jándula es uno de los 17 centros educativos de la provincia de Jaén beneficiarios de las actuaciones contempladas en este plan de mejora térmica.

"La mejora de las condiciones de los centros educativos constituye una prioridad para la Consejería de Educación, con actuaciones dirigidas a favorecer espacios más confortables y adecuados para el desarrollo de la actividad docente", ha subrayado Solano.

Asimismo, ha señalado que la intervención en este instituto andujareño responde al compromiso del Gobierno andaluz con la modernización y adaptación de las infraestructuras educativas a las necesidades de la comunidad escolar.

Durante su intervención, el delegado territorial ha elogiado la trayectoria del IES Jándula como referente educativo en el municipio y ha defendido la importancia de ofrecer una formación integral adaptada a las distintas etapas del alumnado.

Actualmente, el centro cuenta con una matrícula de más de 700 alumnos y alumnas. De ellos, cerca de 250 cursan enseñanzas de Formación Profesional dentro de una oferta educativa que incluye seis ciclos formativos, lo que contribuye a dinamizar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes de Andújar y su comarca.

El acto de apertura ha servido también de marco para reconocer el rendimiento académico del alumnado del centro. En concreto, se ha hecho entrega de las distinciones de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria del curso 2025/2026 a Daniel Torrellas y Jesús Tort, quienes actualmente cursan 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología en el propio instituto. Solano ha felicitado a ambos estudiantes por su "esfuerzo, constancia y compromiso", haciendo extensivo el reconocimiento a sus familias y docentes.

Por otra parte, la jornada ha rendido homenaje a la trayectoria del profesor del centro Manuel Barbero, galardonado con el 'Premio Jaén por el Empleo Público' 2026 en la categoría de Educación. Este premio reconoce su labor al frente del proyecto Eco-Lince, una iniciativa de concienciación ambiental y educativa que dirige en el IES Jándula desde el curso 2009/2010.

El proyecto Eco-Lince se basa en el diseño, construcción y pilotaje de vehículos ecológicos de bajo consumo para participar en certámenes de eficiencia energética. La iniciativa fomenta la innovación, el trabajo en equipo y la sostenibilidad mediante la creación de prototipos capaces de recorrer distancias con el menor gasto energético posible.

A este respecto, el delegado territorial ha indicado que proyectos como Eco-Lince evidencian que las aulas pueden convertirse en "espacios de innovación, investigación, sostenibilidad y desarrollo de competencias". "Este premio es una muestra de dedicación extraordinaria al servicio público en el ámbito educativo, una labor que exige vocación", ha concluido Solano.