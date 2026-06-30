Un total de 291 centros educativos de la provincia de Granada se integran en la Red Andaluza 'Espacios de Paz'

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, preside la Comisión Provincial de la Convivencia Escolar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 291 centros educativos de la provincia de Granada están integrados en la Red Andaluza 'Espacios de Paz', según se ha puesto de manifiesto durante la Comisión Provincial de la Convivencia Escolar.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha presidido este órgano clave para la evaluación del entorno educativo de la provincia, que ha reunido a organizaciones sindicales, representantes de direcciones de centros públicos y privados, y representantes de las Ampas, además de a representantes del alumnado de Educación Secundaria y del equipo técnico de la Delegación Territorial.

La Memoria del Gabinete Provincial de Asesoramiento para la Convivencia correspondiente al curso escolar 2025-2026 destaca el aumento de los centros que se han integrado en la Red Andaluza 'Escuela: Espacios de Paz', un total de 291 frente a los 273 del año anterior.

También resalta las líneas estratégicas desarrolladas a lo largo de este año académico para una mayor inclusión, bienestar socioemocional y cohesión dentro de las aulas granadinas.

La labor operativa del Gabinete de Convivencia e Igualdad se traduce también en un total de 1.254 llamadas de asesoramiento, urgencia y seguimiento técnico; 52 desplazamientos directos e intervenciones in situ en las instalaciones de los centros docentes de la provincia.

Además, 1.139 alumnos han recibido atención o seguimiento personalizado especializado; 36 casos de gestión administrativa formal han sido resueltos a través de plataformas digitales y cinco intervenciones directas orientadas a la resolución de conflictos mediante equipos de mediadores escolares.

La delegada ha resaltado que "estos resultados son el reflejo del trabajo coordinado y del compromiso de toda la comunidad educativa", de modo que en Granada "la convivencia y la igualdad dejen de ser asignaturas pendientes para convertirse en ejes estructurales de nuestro sistema educativo".

La memoria también recoge que, a través del Programa de Bienestar Emocional, el Gabinete ha llevado a cabo una tarea de coordinación con los centros y sus respectivos responsables pedagógicos, que se ha materializado en la creación y publicación de guías metodológicas y materiales didácticos especializados.

En paralelo, se ha consolidado el impacto del Programa 'ConRed-Andalucía' a través de encuestas de seguimiento y una sólida implicación en la capacitación de los coordinadores mediante los Centros de Profesorado (CEP).

Por su parte, el Programa de Mentoría Social 'Fénix Andalucía' ha destacado este curso por la organización de encuentros provinciales en colaboración con la Universidad de Granada (UGR).

La memoria también detalla las actuaciones del Gabinete de Igualdad, cuya implicación en tareas de formación, sensibilización, asesoramiento normativo y coordinación interinstitucional es estratégica.

Entre los principales hitos del año sobresalen las Jornadas de Igualdad, celebradas en el Paraninfo del PTS en Granada en las que hubo 634 inscripciones profesionales.

Además, a lo largo del curso escolar, el Gabinete ha impulsado actividades y congresos de carácter andaluz y provincial, entre los que destaca la conmemoración conjunta de los actos del 25N junto a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada en el IES Miguel de Cervantes o la celebración del Encuentro Provincial de Personas Coordinadoras del Plan de Igualdad de Género en Educación y la implicación en el VI Congreso Andaluz de Coeducación.