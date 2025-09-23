Un total de 553 estudiantes se forman en los 20 ciclos de FP que la Junta oferta en Guadix (Granada)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María José Martín, ha visitado el IES Pedro Antonio de Alarcón de Guadix. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUADIX (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un total de 553 estudiantes distribuidos en Grados Básico, Medio y Superior cursan sus estudios en alguno de los 20 ciclos formativos con los que cuenta la comarca de Guadix (Granada) y que suponen el 4,76 por ciento del total provincial, según se ha puesto de manifiesto en el acto de inauguración del nuevo Grado Medio en Emergencias y Protección Civil en el IES Pedro Antonio de Alarcón de Guadix.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María José Martín, ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa del centro y ha reiterado "la apuesta de la Junta de Andalucía por modernizar y ampliar la Formación Profesional, una enseñanza clave para el futuro laboral de la juventud y para el desarrollo económico de nuestras comarcas".

La delegada ha destacado el "crecimiento de la Formación Profesional en la zona norte de la provincia, produciéndose, desde 2018, un incremento en la capacidad de admisión de alumnado del 34,2 por ciento, un 19 por ciento en el número de matrículas y un 53,33 por ciento en la oferta de ciclos formativos".

El IES Pedro Antonio de Alarcón alberga, entre otras, las enseñanzas de Grado Superior en Acondicionamiento Físico, Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (este último en modalidad bilingüe inglés), y el recién implantado Grado Básico en Agro-Jardinería y Composiciones Florales.

El nuevo Grado Medio en Emergencias y Protección Civil, perteneciente a la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, viene a enriquecer esta oferta y a formar a profesionales especializados en un sector de gran importancia para la seguridad y la atención ciudadana.

La delegada también ha recordado el compromiso de la Junta con la calidad de la FP, destacando que en la comarca de Guadix hay centros con Aulas de Emprendimiento (como el IES Acci y el IES Ribera del Fardes) y Aulas Ateca (Aulas de Tecnología Aplicada), herramientas esenciales para una formación práctica y vinculada a la innovación.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la Formación en Centros de Trabajo, con 186 empresas e instituciones colaboradoras en la comarca el curso pasado, entre las que destaca el propio Ayuntamiento de Guadix.

Este curso se han matriculado 19.802 estudiantes en los 92 centros de FP sostenidos con fondos públicos y en 19 centros concertados. Esto supone un incremento del 22,05 por ciento en el número de matrículas respecto al curso 2018/2019. En este periodo, la oferta formativa se ha ampliado significativamente, pasando de 320 a 420 ciclos formativos, lo que representa un 38 por ciento más de plazas (4.626 adicionales).